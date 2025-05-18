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В Украине погиб третий латвийский доброволец

Перевод: Валерия Ермакова
Раненый солдат перед операцией. Фото иллюстративное.
Раненый солдат перед операцией. Фото иллюстративное. Фото: MARKO DJURICA

В Украине погиб латвийский боец Никита Таренов, передает агентство LETA.

Это уже третий латвийский доброволец, погибший в Украине после начала российского вторжения, отметило общественное телевидение LSM.

Агентство LETA сослалось на информацию в социальных сетях, где сообщается о гибели латвийского бойца. Никита Таренов был бойцом спецподразделения по разведке и диверсиям «Hatred» в составе 3-й штурмовой бригады.

Он родился в Риге, занимался боевыми искусствами, учился медицине и готовился вступить в Национальные вооруженные силы Латвии. Однако, как говорится в сообщениях в соцсетях, после начала российского вторжения его жизненные приоритеты изменились.

Он поддерживал украинцев с 2017 года, а с 2022 года воевал в основном на фронтах под Харьковом и в Херсонской области.

Представитель МИД Латвии Диана Эглите заявила, что у посольства Латвии в Украине пока нет официального подтверждения гибели Никиты Таренова.

Министерство обороны Латвии также сообщило, что ожидает официальной информации из Украины, отметив при этом, что Таренов не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.

В 2022 году на Украине было создано специальное подразделение - так называемый иностранный легион, в рядах которого против России сражаются несколько граждан Латвии.

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