ИНТЕРВЬЮ На месте катастрофы находился и третий вертолет − после происшествия он вернулся в Эстонию

Олли Тёйряс сообщил Postimees, что следователи, расследующие вертолетную катастрофу, планируют допросить экипаж третьего вертолёта, но пока еще этого не сделали. Чтобы установить с ними контакт и получить показания, финские власти обратились за помощью к эстонской полиции.