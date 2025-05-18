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ИНТЕРВЬЮ На месте катастрофы находился и третий вертолет − после происшествия он вернулся в Эстонию

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Pilt videost

По словам старшего комиссара Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёйрясе, в субботу за двумя потерпевшими крушение вертолетами следовал и третий вертолет, который после происшествия развернулся и полетел обратно в Эстонию.

Олли Тёйряс сообщил Postimees, что следователи, расследующие вертолетную катастрофу, планируют допросить экипаж третьего вертолёта, но пока еще этого не сделали. Чтобы установить с ними контакт и получить показания, финские власти обратились за помощью к эстонской полиции.

- Что известно о случившемся и возможных причинах?

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