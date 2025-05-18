Армия обороны Израиля объявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа

В заявлении армии говорится, что за последнюю неделю военно-воздушные силы Израиля «провели предварительную волну ударов, поразив более 670 террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа» и «продолжают оказывать постоянную поддержку действующим войскам в секторе Газа».

Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль «вступил в решающую фазу операции „Колесницы Гидеона“». «Каждый метр, занятый ЦАХАЛом - это еще один шаг к разгрому ХАМАСа, освобождению наших заложников и возвращению стабильности. Израиль не ищет войны, но не боится ее вести - и победить», - написал Гендельман.

По данным The Sunday Times, которая ссылается на утечку документов, в ходе операции Армия обороны Израиля намеревается принудительно переселить мирных жителей в секторе Газа на три полосы земли, разделенные четырьмя оккупированными зонами, если соглашение о прекращении огня с ХАМАС не будет достигнуто в ближайшие дни. В ЦАХАЛ эти планы не подтверждали.

В штабе семей похищенных в ответ на объявленное военными начало операции предупредили, что она может «привести к гибели живых заложников и исключить возможность возвращения мертвых».