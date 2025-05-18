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Авиационный клуб: у пилотов была необходимая квалификация для управления вертолетами

Фото статьи
Фото: Priit Schults

По информации некоммерческой организации Tõutsi Lennuklubi, действующей в волости Отепя уезда Валгамаа, погибшие в Финляндии пилоты вертолетов имели полное право и квалификацию управлять такими летательными аппаратами.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате вертолетной катастрофы, произошедшей в субботу в Финляндии. Погибшие были преданными членами небольшой, но сплоченной эстонской авиационной общины. В настоящее время точные обстоятельства трагедии остаются неизвестными. До завершения официального расследования, проводимого компетентными органами Финляндии и Эстонии, недопустимо делать поспешные выводы», - сообщил представитель организации.

По информации клуба, вертолеты направлялись из Таллинна в Пийкаярви, где должна была состояться ежегодная традиционная встреча членов Tõtusi Lennuklubi.

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