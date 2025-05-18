Авиационный клуб: у пилотов была необходимая квалификация для управления вертолетами

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате вертолетной катастрофы, произошедшей в субботу в Финляндии. Погибшие были преданными членами небольшой, но сплоченной эстонской авиационной общины. В настоящее время точные обстоятельства трагедии остаются неизвестными. До завершения официального расследования, проводимого компетентными органами Финляндии и Эстонии, недопустимо делать поспешные выводы», - сообщил представитель организации.