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Президент Финляндии: Трамп начинает терять терпение по отношению к Путину

Дональд Трамп и Александер Стубб.
Дональд Трамп и Александер Стубб. Фото: Соцсети Дональда Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что тот «начинает терять терпение», пишет «Медуза».

По словам Стубба, в субботу, 17 мая, он провел продолжительный телефонный разговор с Трампом, а в воскресенье утром - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Зеленский терпелив, но Трамп начинает терять терпение по отношению к [Владимиру] Путину», - сказал Стубб в интервью STT.

Он отметил, что в последние две недели дела двигались «в более позитивном направлении для Украины». Стубб добавил, что Финляндия поддерживает участие Зеленского в предстоящем саммите НАТО 24–25 июня в Гааге.

14 мая нидерландский телеканал NOS сообщил со ссылкой на неназванные источники в НАТО, что США возражают против приезда Зеленского на саммит альянса в Гааге. Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он «не знает, откуда такая информация».

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