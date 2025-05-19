У экс-президента США Джо Байдена выявили рак

«На прошлой неделе президент Джо Байден прошел осмотр в связи с обнаружением у него узла в предстательной железе, после того как у него появились симптомы учащенного мочеиспускания, - цитирует заявление ряд американский СМИ, в том числе телеканал CNN и онлайн-издание The Hill. - В пятницу (16 мая. - Ред.) у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (грейд-группа 5) с метастазами в кости».

Отмечается, что, хотя речь идет о более агрессивной форме заболевания, раковая опухоль, судя по всему, чувствительна к гормонам, что позволяет эффективно лечить ее. Джо Байден и его семья вместе с врачами рассматривают варианты лечения, говорится далее в заявлении.

На сайте телеканала CNN указано со ссылкой на источник, что на текущих выходных Байден находится в своем доме в Уилмингтоне, в штате Делавэр. Журналисты пытались выяснить у своего собеседника, где именно бывший президент проходит лечение, уточняется в публикации.