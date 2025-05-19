Фото и видео «Мы видели слишком многое»: крушение вертолетов потрясло спокойную финскую деревню

Корреспонденты Postimees провели два дня на месте происшествия и пообщались с несколькими местными жителями, которые в большинстве своем лишь слышали о катастрофе, но не были ее прямыми свидетелями. По их словам, это очень спокойное место, где расположено много дачных домов. Неподалеку от места трагедии находится двадцать девятое по величине озеро Финляндии Пюхаярви - по-эстонски Пюхаярв. Многие признались, что столь ужасное событие в таком тихом месте восприняли как шок.