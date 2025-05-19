Пн, 19.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Фото и видео «Мы видели слишком многое»: крушение вертолетов потрясло спокойную финскую деревню

Перевод: Дмитрий Рая

Живописная и спокойная финская община Эура проснулась на выходных в совершенно иной реальности: рядом с местным аэродромом разбились два вертолета, вылетевшие из Таллинна, унеся жизни пятерых человек.

Корреспонденты Postimees провели два дня на месте происшествия и пообщались с несколькими местными жителями, которые в большинстве своем лишь слышали о катастрофе, но не были ее прямыми свидетелями. По их словам, это очень спокойное место, где расположено много дачных домов. Неподалеку от места трагедии находится двадцать девятое по величине озеро Финляндии Пюхаярви - по-эстонски Пюхаярв. Многие признались, что столь ужасное событие в таком тихом месте восприняли как шок.

В непосредственной близости от места крушения находятся частный аэродром Эура и расположенная в его конце картинговая трасса, на которой тренируются местные автоспортсмены.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх