Прибыль эстонского производителя огурцов резко сократилась из-за высоких цен на электричество

Оборот Grüne Fee, которая помимо огурцов выращивает также листовой салат и некоторые приправы, в 2024 году составил 11,1 млн евро, сократившись на 3% по сравнению с предшествовавшим годом. Однако прибыль предприятия упала почти в шесть раз с 494 000 до 86 000 евро.