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Прибыль эстонского производителя огурцов резко сократилась из-за высоких цен на электричество

Редактор: rus.postimees.ee
Огурцы Grüne Fee Eesti.
Огурцы Grüne Fee Eesti. Фото: Kristjan Teedema

Компания Grüne Fee, занимающаяся выращиванием огурцов в волости Луунья и снабжающая этими огурцами многие магазины в Эстонии, сообщила о шестикратном снижении прибыли в 2024 году, назвав главной причиной резкого ухудшения финансовых показателей высокие цены на электричество, пишет Rus.ERR.

Оборот Grüne Fee, которая помимо огурцов выращивает также листовой салат и некоторые приправы, в 2024 году составил 11,1 млн евро, сократившись на 3% по сравнению с предшествовавшим годом. Однако прибыль предприятия упала почти в шесть раз с 494 000 до 86 000 евро.

Исполнительный директор Grüne Fee Кристо Эйзенберг назвал основной причиной падения прибыли рост цен на электричество. Кроме того, в конце 2023 года у компании истек срок действия договора на электроснабжение, в котором были зафиксированы низкие цены, после чего расходы на электроэнергию значительно выросли.

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