На президентских выборах в Румынии победил проевропейский кандидат

Либерально-прогрессивный мэр Бухареста Никушор Дан побеждает во втором туре президентских выборов в Румынии, сообщает агентство AFP со ссылкой со ссылкой на данные избирательного бюро страны.
После подсчета почти 99 процентов бюллетеней он набирает 54 процента голосов, опережая своего оппонента - ультраправого Джордже Симиона, получившего 46 процентов.
О победе Дана свидетельствовали также данные экзитполов, которые провели Центр городской и региональной социологии (CURS) и Группа социально-поведенческих исследований Avangarde.
Симион признал поражение
При этом Симион сначала отвергал первые данные и заявил о собственной победе. «Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем об этой победе от имени румынского народа», - сказал он в прямом эфире перед своими сторонниками в Бухаресте после закрытия избирательных участков.
Аналогичные заявления он сделал в Facebook и сети микроблогов X. Позднее он признал поражение и поздравил Дана.
«Он победил на выборах, и это была воля румынского народа», - написал Симион.
Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 4 мая. По его итогам Симион набрал около 41 процента голосов, Дан - 20,99 процента.