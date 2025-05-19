На президентских выборах в Румынии победил проевропейский кандидат

После подсчета почти 99 процентов бюллетеней он набирает 54 процента голосов, опережая своего оппонента - ультраправого Джордже Симиона, получившего 46 процентов.

О победе Дана свидетельствовали также данные экзитполов, которые провели Центр городской и региональной социологии (CURS) и Группа социально-поведенческих исследований Avangarde.

Симион признал поражение

При этом Симион сначала отвергал первые данные и заявил о собственной победе. «Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем об этой победе от имени румынского народа», - сказал он в прямом эфире перед своими сторонниками в Бухаресте после закрытия избирательных участков.

Аналогичные заявления он сделал в Facebook и сети микроблогов X. Позднее он признал поражение и поздравил Дана.

«Он победил на выборах, и это была воля румынского народа», - написал Симион.