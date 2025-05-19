ЕС и Британия впервые после брекзита сделали шаг к новому союзу. Спасибо Путину и Трампу

В тени Путина и Трампа

Главным документом саммита станет пакт о партнерстве в области безопасности и обороны. Его хотели подписать еще при разводе, но было не до того. Потом Стармер предлагал Европе вернуться к этому вопросу прошлым летом, однако ЕС настоял на том, чтобы увязать это соглашение с другими, и стороны сели за стол переговоров.

Шли они ни шатко ни валко, и вся «перезагрузка» отношений с ЕС выглядела сомнительно. Однако к весне стало ясно, что документ точно будет подписан уже на самом первом саммите 19 мая. По одной причине - в США к власти вернулся Дональд Трамп.

Путин и Трамп на саммите G20 в Осаке 28 июня 2019 года Фото: Reuters

«Трамп спас "перезагрузку"», - уверен эксперт исследовательского центра ECIPE Дэвид Хениг.

«Намеки на русофилию Трампа и его отказ гарантировать европейскую безопасность заставили Европу вплотную заняться обороной. Соглашение с Британией из отдаленной перспективы превратилось в гарантированное ближайшее будущее, поскольку альтернатива выглядит как неспособность Европы адекватно реагировать на ситуацию», - пишет он.

Британия - ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН. ЕС - крупнейший на планете политический и экономический союз с населением под полмиллиарда человек. Они вместе поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако между ними с момента брекзита нет формального соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.