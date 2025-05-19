Продажи электромобилей растут по всему миру. Почему Эстония отстает?

В мире продажи электромобилей в первом квартале выросли на 35% несмотря на торговые войны. В Эстонии же росту не помогли даже сниженные регистрационные сборы и годовой налог на электромобили.
Быстрый глобальный рост продолжился и в апреле, продажи электромобилей и заряжаемых гибридов увеличились на 29% по сравнению с предыдущим годом, согласно свежему отчету аналитической компании Rho Motion.
В апреле лидерами рынка электромобилей стали Китай и Европа, тогда как в Северной Америке рост продаж оказался скромным из-за неопределенности, вызванной пошлинами Трампа и зеленым переходом.
С января по апрель текущего года в мире было продано 5,6 миллиона электромобилей. За эти четыре месяца рост продаж составил: в Европе - 25%, в Китае - 35%, в Северной Америке - 5%, в остальном мире - 37%.
«Переговоры о пошлинах остаются доминирующей темой в индустрии электромобилей, но китайские и европейские производители продолжают укреплять позиции и увеличивать долю рынка», - отметил эксперт Rho Motion Чарльз Лестер. - «Европа в 2025 году пока однозначно является историей успеха, и цели по снижению выбросов стимулировали переход на электромобили».
В Эстонии продажи слабые
Глава AMTEL Меэлис Теллискиви отметил, что если смотреть только на электромобили (BEV), то в апреле их продажи в годовом сравнении упали на 12,2%, а за первые четыре месяца года - на 25,8%. В то же время продажи подключаемых гибридов (PHEV) резко выросли - на 38,3% в апреле и на 33,3% за четыре месяца. В совокупности обе категории выросли в апреле на 9,2%, но за четыре месяца продажи снизились на 3,4%.
По словам Теллискиви, можно предположить, что в прошлом году из-за страха перед новым автоналогом было куплено примерно на 300 заряжаемых гибридов больше обычного. «Покупки электромобилей из-за предстоящего налога в прошлом году не выросли, а наоборот, снизились примерно на 9%», - добавил он.
Теллискиви считает, что в будущем продажи могут поддержать появление на рынке более доступных моделей стоимостью около 25 000 евро. «Чтобы популяризировать электромобили, крупные самоуправления и государственные учреждения могли бы подать пример и сами начать их покупать. Радует, что некоторые курьерские компании в больших городах переходят на полностью электрические фургоны».
По словам члена правления Amserv Маргуса Ныммику, электромобили и заряжаемые гибриды не были в центре покупательского бума в конце года в Эстонии - люди в основном покупали автомобили, на которые автоналог оказывает большее влияние.
«Основные препятствия для распространения BEV и PHEV остаются прежними - это высокая цена по сравнению с машинами с ДВС», - сказал он. «Многие покупатели знают, что в других странах предлагается поддержка при покупке как автомобиля, так и зарядного устройства».
Одной из проблем остается зарядка авто
По мнению Ныммику, серьезным препятствием является также зарядная инфраструктура: за пределами крупных городов у людей не хватает информации и уверенности, а в городах жители многоквартирных домов часто не могут организовать личную зарядку.
По словам руководителя продаж Topauto Янека Эскора, с введением автоналога электромобили, гибриды и подключаемые гибриды стали однозначно более популярными. «Например, в апреле этого года доля продаж гибридов и заряжаемых гибридов в общем объеме продаж Topauto была на 22% выше, чем в прошлом году, в то время как доля бензиновых автомобилей снизилась на 16%».
Он считает, что это показывает влияние автоналога и регистрационного сбора на выбор клиентов. «Клиенты начали больше учитывать, сколько автомобиль обойдется им в общей сложности за все время владения. В этом плане электромобили и гибриды выигрывают у бензиновых и дизельных машин», - пояснил Эскор. «Клиенты теперь приходят в автосалоны осознанно и спрашивают гибридные модели - ведь если в основном ездить по городу, они себя оправдывают. Да, сами машины чуть дороже, чем автомобили с ДВС, но их годовой налог ниже, и топливные затраты меньше».
Подключаемые гибриды также становятся все популярнее, так как на них можно проезжать до 100 км на одной лишь электротяге. «Если раньше PHEV были значительно дороже обычных гибридов, порой на 10 000 евро и более, то теперь, благодаря технологическому прогрессу, эта разница сократилась. Это одна из причин, почему их популярность может в ближайшем будущем вырасти», - добавил Эскор.
Руководитель Auto Bassadone Вейко Кару отметил, что автоналог повлиял на продажи PHEV и электромобилей в Эстонии, но это влияние было скорее умеренным. В конце 2024 года большинство покупателей предпочли подержанные машины с ДВС.
По его словам, на развитие авторынка Эстонии больше всего влияют правила ЕС, которые нацелены на экологизацию транспорта. Согласно новым нормам, автопроизводители обязаны постепенно снижать выбросы CO₂ от легковых и грузовых автомобилей, а с 2035 года смогут продавать только новые машины с нулевыми выбросами. Это побуждает производителей разрабатывать все больше электрических, гибридных и заряжаемых гибридных решений, что приводит к появлению на рынке новых, более доступных моделей. «Например, электрическая версия Fiat 600 уже стоит столько же, сколько и ее гибрид с ДВС. Это подталкивает потребителей смотреть в сторону PHEV и электромобилей», - пояснил Кару.
По его словам, интерес к PHEV растет, а планы продаж электромобилей на 2025 год в Auto Bassadone уже перевыполнены.
«Электромобили по-прежнему занимают скромную долю в общем объеме продаж в Эстонии. Основной интерес связан с небольшими и компактными моделями, где теперь применяется технология, которая раньше была только в премиум-сегменте. Тем не менее, продажи по-прежнему доминируют автомобили с ДВС и гибриды», - подытожил Кару.