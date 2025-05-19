Продажи электромобилей растут по всему миру. Почему Эстония отстает?

Он считает, что это показывает влияние автоналога и регистрационного сбора на выбор клиентов. «Клиенты начали больше учитывать, сколько автомобиль обойдется им в общей сложности за все время владения. В этом плане электромобили и гибриды выигрывают у бензиновых и дизельных машин», - пояснил Эскор. «Клиенты теперь приходят в автосалоны осознанно и спрашивают гибридные модели - ведь если в основном ездить по городу, они себя оправдывают. Да, сами машины чуть дороже, чем автомобили с ДВС, но их годовой налог ниже, и топливные затраты меньше».

Подключаемые гибриды также становятся все популярнее, так как на них можно проезжать до 100 км на одной лишь электротяге. «Если раньше PHEV были значительно дороже обычных гибридов, порой на 10 000 евро и более, то теперь, благодаря технологическому прогрессу, эта разница сократилась. Это одна из причин, почему их популярность может в ближайшем будущем вырасти», - добавил Эскор.

Руководитель Auto Bassadone Вейко Кару отметил, что автоналог повлиял на продажи PHEV и электромобилей в Эстонии, но это влияние было скорее умеренным. В конце 2024 года большинство покупателей предпочли подержанные машины с ДВС.

По его словам, на развитие авторынка Эстонии больше всего влияют правила ЕС, которые нацелены на экологизацию транспорта. Согласно новым нормам, автопроизводители обязаны постепенно снижать выбросы CO₂ от легковых и грузовых автомобилей, а с 2035 года смогут продавать только новые машины с нулевыми выбросами. Это побуждает производителей разрабатывать все больше электрических, гибридных и заряжаемых гибридных решений, что приводит к появлению на рынке новых, более доступных моделей. «Например, электрическая версия Fiat 600 уже стоит столько же, сколько и ее гибрид с ДВС. Это подталкивает потребителей смотреть в сторону PHEV и электромобилей», - пояснил Кару.

По его словам, интерес к PHEV растет, а планы продаж электромобилей на 2025 год в Auto Bassadone уже перевыполнены.