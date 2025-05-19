Защитники природы недовольны планом правительства изменить Закон о лесе

Правительство собирается внести поправки в Закон о лесе, предусматривающие, что 70% лесов будут считаться хозяйственными, а 30% – охраняемыми, пишет Rus.ERR.
По оценке представителей сектора лесного хозяйства, такие поправки обеспечат необходимую ясность, однако защитники природы недовольны решением.
По словам министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), увеличение доли хозяйственных лесов до 70% не является слишком большим изменением.
В Фонде природы Эстонии обеспокоены тем, что план правительства предусматривает продолжение сплошной рубки на участках с охраняемым лесом.
Сутть в свою очередь отметил, что законопроект еще не готов, и осенью планируется дополнить как Закон о лесе, так и Закон об охране природы.