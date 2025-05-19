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Защитники природы недовольны планом правительства изменить Закон о лесе

Редактор: rus.postimees.ee
Одним из важнейших факторов, влияющих на результат ЗИЗЛХ, является сокращение объема вырубки леса.
Одним из важнейших факторов, влияющих на результат ЗИЗЛХ, является сокращение объема вырубки леса. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Правительство собирается внести поправки в Закон о лесе, предусматривающие, что 70% лесов будут считаться хозяйственными, а 30% – охраняемыми, пишет Rus.ERR.

По оценке представителей сектора лесного хозяйства, такие поправки обеспечат необходимую ясность, однако защитники природы недовольны решением.

По словам министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), увеличение доли хозяйственных лесов до 70% не является слишком большим изменением.

В Фонде природы Эстонии обеспокоены тем, что план правительства предусматривает продолжение сплошной рубки на участках с охраняемым лесом.

Сутть в свою очередь отметил, что законопроект еще не готов, и осенью планируется дополнить как Закон о лесе, так и Закон об охране природы.

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