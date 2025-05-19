В Эстонии протестируют приложение для голосования по телефону

Тестирование необходимо для проверки работы приложения, а также для того, чтобы открыть дорогу Службе по организации выборов для принятия решения об использовании мобильных телефонов в качестве канала электронного голосования на выборах, пишет Rus.ERR.

В тестировании могут принять участие все жители Эстонии в возрасте от 15 лет: для этого необходимо средство электронной идентификации личности и мобильный телефон с операционной системой iOS или Android. Идентификация личности и подписание в приложении происходят с помощью ID-карты, Mobiili-ID и Smart-ID.