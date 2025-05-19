В Эстонии протестируют приложение для голосования по телефону

На этой неделе Департамент государственной инфосистемы (RIA) и Служба по организации выборов протестируют мобильное приложение для электронного голосования на выборах.
Тестирование необходимо для проверки работы приложения, а также для того, чтобы открыть дорогу Службе по организации выборов для принятия решения об использовании мобильных телефонов в качестве канала электронного голосования на выборах, пишет Rus.ERR.
В тестировании могут принять участие все жители Эстонии в возрасте от 15 лет: для этого необходимо средство электронной идентификации личности и мобильный телефон с операционной системой iOS или Android. Идентификация личности и подписание в приложении происходят с помощью ID-карты, Mobiili-ID и Smart-ID.
Прототип мобильного приложения для голосования будет доступен на сайте www.valimised.ee с 9 часов 20 мая до 20 часов 22 мая.