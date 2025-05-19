Совет по прессе вынес оправдательное решение в отношении TV3: телеканал не вредил репутации противника ветряков

Совет по прессе рассмотрел жалобу Роберта Кивисельга на программу Laser, вышедшую в эфир на телеканале TV3 25 марта, и постановил, что телеканал не нарушил добросовестную журналистскую практику.
Роберт Кивисельг пожаловался в Совет по прессе на то, что в сюжете, посвященном проблемам развития ветроэнергетики, его назвали распространителем ложной информации во время пандемии коронавируса. Заявитель считает, что это привело к публикации о нем неточной и вводящей в заблуждение информации.
TV3 ответил Совету по прессе, что в отношении заявителя не было выдвинуто никаких неверных фактических обвинений или необоснованных оценок, которые могли бы нанести ущерб его репутации. TV3 предоставил Совету по прессе примеры высказанных позиций заявителя и добавил, что телеканал основывался, среди прочего, на обзорах научной литературы по теме ковида, опубликованных научно-консультативным советом по коронавирусу.
Совет по прессе постановил, что телеканал TV3 не нарушил Кодекс журналистской этики в программе Laser от 25 марта. Совет по прессе полагает, что, учитывая тему программы, имелись основания осветить личность заявителя жалобы и через предыдущие его выступления, чтобы помочь зрителям лучше понять мировоззрение противников ветряных электростанций.