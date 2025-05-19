ЭКСПЕРТ В работе Спасательного департамента явно прослеживаются признаки глубинного государства

Под управлением Спасательного департамента находится еще одно направление, которое и стало поводом для написания этой статьи - государственный надзор за пожарной безопасностью

Но Спасательный департамент занимается не только тушением пожаров, спасением людей и разминированием. Например, с 2006 года он активно и весьма успешно работает над предотвращением несчастных случаев. Честь и хвала! Также под управлением ведомства находится еще одно направление, которое и стало поводом для написания этой статьи - государственный надзор за пожарной безопасностью.

В этой области чиновники сами придумывают и навязывают все новые правила по пожарной безопасности без обоснования их необходимости и анализа последствий. Все это делается под предлогом защиты жизни и здоровья, но при этом расходы для людей, организаций и бизнеса зачастую не оцениваются и не принимаются во внимание.

Экономическая целесообразность требований, предназначенных прежде всего для защиты имущества (например, касающиеся противопожарных отсеков, систем удаления дыма и пожарного водоснабжения), вызывает серьезные сомнения.

Особенно сильно это сказывается на существующих зданиях, поскольку требования пожарной безопасности значительно увеличивают расходы при изменении их назначения или повышении энергоэффективности. Например, если вы хотите утеплить стену дома, то должны установить и противопожарные окна, если дом соседа находится ближе восьми метров. И это несмотря на то, что дома стоят так уже сто лет.