ЭКСПЕРТ В работе Спасательного департамента явно прослеживаются признаки глубинного государства

Когда в Эстонии говорят о глубинном государстве, обычно имеют в виду, что полиция, Полиция безопасности или прокуратура действуют по своему усмотрению и манипулируют политиками. Несмотря на то, что Спасательный департамент, тоже стремящийся быть силовым ведомством, обычно не связывают с этим понятием, именно он наглядно показывает признаки глубинного государства - постепенно и скрыто усиливая контроль над жизнью людей. Давайте рассмотрим это подробнее, пишет инженер-спасатель и эксперт по пожарной безопасности Орм Таммепуу.
Мы привыкли к тому, что у нас есть государственный Спасательный департамент, но не задумываемся о том, почему спасательными работами занимается именно государство, тогда как во многих других странах это, как правило, функция местных самоуправлений.
Департамент транспорта не оказывает транспортных услуг и не ремонтирует дороги, Департамент здоровья не управляет медицинскими учреждениями и не лечит людей, Департамент сельского хозяйства и продовольствия не производит продукты питания и так далее. А вот Спасательный департамент взял на себя непосредственное выполнение спасательных работ и создал государственную монополию в этой сфере. Я не стану говорить о том, насколько это целесообразно, но также нет оснований полагать, что у Спасательного департамента отсутствуют типичные проблемы, связанные с монополией.
Непосредственное выполнение спасательных работ обеспечивает Спасательному департаменту очень высокий уровень доверия, который основывается на благородном образе пожарных-спасателей. Спасатели, безусловно, входят в число лучших представителей человечества, и поэтому спасательные организации пользуются наибольшим доверием во всем мире.
Однако известно и то, что уровень доверия к государственным учреждениям не всегда напрямую связан с результатами их работы. Поэтому по степени доверия нельзя судить о качестве работы Спасательного департамента. Вместе с тем высокий уровень доверия гарантирует, что ни СМИ, ни политики, ни Государственный контроль особо не интересуются деятельностью департамента - если люди доверяют, значит, якобы все в полном порядке!
Под управлением Спасательного департамента находится еще одно направление, которое и стало поводом для написания этой статьи - государственный надзор за пожарной безопасностью
Но Спасательный департамент занимается не только тушением пожаров, спасением людей и разминированием. Например, с 2006 года он активно и весьма успешно работает над предотвращением несчастных случаев. Честь и хвала! Также под управлением ведомства находится еще одно направление, которое и стало поводом для написания этой статьи - государственный надзор за пожарной безопасностью.
В этой области чиновники сами придумывают и навязывают все новые правила по пожарной безопасности без обоснования их необходимости и анализа последствий. Все это делается под предлогом защиты жизни и здоровья, но при этом расходы для людей, организаций и бизнеса зачастую не оцениваются и не принимаются во внимание.
Экономическая целесообразность требований, предназначенных прежде всего для защиты имущества (например, касающиеся противопожарных отсеков, систем удаления дыма и пожарного водоснабжения), вызывает серьезные сомнения.
Особенно сильно это сказывается на существующих зданиях, поскольку требования пожарной безопасности значительно увеличивают расходы при изменении их назначения или повышении энергоэффективности. Например, если вы хотите утеплить стену дома, то должны установить и противопожарные окна, если дом соседа находится ближе восьми метров. И это несмотря на то, что дома стоят так уже сто лет.
Требований по пожарной безопасности становится все больше, а их обоснованность уменьшается. В то же время государство продолжает настаивать на их соблюдении. Для проверки подойдет любой человек с высшим образованием - других требований к инспектору по надзору за пожарной безопасностью нет. Поэтому было бы наивным рассчитывать на то, что все предписания окажутся законными и действительно обоснованными.
Когда контролировать огромное количество требований стало слишком трудно, часть ответственности переложили на тех, кого проверяют - был введен так называемый самоконтроль пожарной безопасности, о котором многие учреждения и предприятия теперь обязаны ежегодно отчитываться. Следующим шагом стало введение обязательной периодической проверки пожарной безопасности для определенных типов зданий.
Разумеется, это было сделано без какой-либо оценки того, во сколько такая мера обойдется учреждениям и компаниям, и насколько реально уменьшатся ожидаемые имущественные потери, то есть будет ли эта мера действительно оправданной.
Согласно Закону о пожарной безопасности, проводить пожарно-технические обследования, а также оказывать ряд других так называемых услуг в области пожарной безопасности имеют право только лица, имеющие квалификационный сертификат специалиста или эксперта по пожарной безопасности, который выдает Академия внутренней безопасности.
Как уже говорилось, инспекторы по надзору за пожарной безопасностью не обязаны иметь профильное образование, подтвержденную компетентность или какую-либо квалификацию. Это создало ситуацию, при которой работу опытных специалистов и экспертов проверяют и оценивают люди, которые могут не разбираться в базовых понятиях, не говоря уже о понимании целей и контекста требований пожарной безопасности.
Нетрудно догадаться, что жалобы на работу таких инспекторов часто остаются без внимания. Как однажды ответил один из руководящих чиновников: инспекторы действуют по своему усмотрению, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Конечно, стремление к обеспечению максимальной безопасности похвально, но за него приходится платить.
Кроме того, часто не учитываются альтернативные издержки: ресурсы, расходующиеся на чрезмерные требования, могли бы принести гораздо больше пользы для сохранения жизней, здоровья и имущества, чем формальное исполнение необоснованных предписаний.
Например, школы и дошкольные учреждения проверяют каждый год, и почти всегда в большинстве из них находят какие-либо недостатки по части пожарной безопасности. Однако, по статистике, дети не гибнут и не получают травмы в школьных пожарах, а причины происшествий совсем другие; учителя не бастуют из-за плохого состояния пожарной безопасности, а родители не выбирают школу или детский сад, исходя из этих критериев. Из этого можно сделать вывод, что риск пожара можно считать допустимым.
Однако, ежегодно направляя значительные ресурсы на обеспечение пожарной безопасности в детских учреждениях, мы оставляем без внимания действительно серьезные проблемы, такие как школьное насилие, суициды среди детей, наркотическая зависимость и т.д.
Если с точки зрения защиты личности вмешательство государства еще можно понять, то в вопросах защиты имущества - нет: необоснованные требования по пожарной безопасности ограничивают конституционное право свободно распоряжаться своим имуществом
Сам Спасательный департамент, кстати, называет свою деятельность предоставлением услуги по надзору за пожарной безопасностью. Только вот клиенты эту услугу не заказывают - она навязывается им против их воли. Если с точки зрения защиты личности вмешательство государства еще можно понять, то в вопросах защиты имущества - нет: необоснованные требования по пожарной безопасности ограничивают конституционное право свободно распоряжаться своим имуществом.
Меры по обеспечению пожарной безопасности можно сравнить со страховкой: если за все время эксплуатации здание так и не загорится, все понесенные расходы окажутся напрасными. Поэтому при выдвижении требований по пожарной безопасности должен действовать основной принцип: столько, сколько действительно (жизненно) необходимо, и не больше.
Применяя несоразмерные требования по пожарной безопасности, Спасательный департамент, между прочим, вредит и самому себе - если учесть затраты на обеспечение пожарной безопасности в новых и реконструированных зданиях пожарных частей, где риск возникновения пожара на самом деле крайне низок.
Судебные разбирательства по поводу чрезмерного применения требований пожарной безопасности встречаются крайне редко. Никто не хочет судиться со Спасательным департаментом - подобные иски кажутся заведомо безнадежными, поскольку суд, как правило, становится на сторону ведомства, и в этом есть определенная логика.
Дело в том, что понятие пожарной безопасности не имеет конкретного юридического содержания и по сути является субъективной социальной конструкцией. В спорах о том, обеспечена ли пожарная безопасность и что это вообще значит, на решение судей часто влияет высокий уровень доверия общества и авторитет, которым пользуется Спасательный департамент.
В итоге можно сказать, что в работе Спасательного департамента явно прослеживаются признаки глубинного государства,и особенно это заметно в сфере контроля за пожарной безопасностью. Департамент действует монопольно и практически вне внешнего контроля, а также оказывает влияние на политиков - под этим я подразумеваю продвижение новых требований без тщательного анализа возможных последствий, используя высокий уровень общественного доверия и прикрываясь благой целью защиты жизни, здоровья и имущества граждан.
Конечно, заниматься пожарной безопасностью нужно, но все более активное вмешательство департамента в повседневную жизнь частных лиц и организаций и предприятий вызывает серьезные опасения.