За последние 15 лет темпы роста цен на аренду жилья в Эстонии были самыми быстрыми среди всех стран ЕС

По данным статистической службы ЕС Eurostat, темпы роста цен на аренду жилья в Эстонии за последние 15 лет были самыми быстрыми среди всех стран ЕС, пишет Rus.ERR.
По данным Eurostat, с начала 2010 года до конца 2024 года цены на аренду жилья в Эстонии выросли на 212%, что стало самым быстрым ростом среди всех стран ЕС.
На втором месте по этому показателю оказалась Литва (+175%), а на третьем - Венгрия (+114%).
За последние 15 лет среди 27 стран-членов ЕС падение арендной платы наблюдалось только в Греции (-13%).
При этом средний рост цен на аренду жилья в Европейском союзе (+27%) был почти в восемь раз медленнее, чем в Эстонии.