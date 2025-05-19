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За последние 15 лет темпы роста цен на аренду жилья в Эстонии были самыми быстрыми среди всех стран ЕС

Редактор: rus.postimees.ee
Ключи от квартиры. Снимок иллюстративный.
Ключи от квартиры. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

По данным статистической службы ЕС Eurostat, темпы роста цен на аренду жилья в Эстонии за последние 15 лет были самыми быстрыми среди всех стран ЕС, пишет Rus.ERR.

По данным Eurostat, с начала 2010 года до конца 2024 года цены на аренду жилья в Эстонии выросли на 212%, что стало самым быстрым ростом среди всех стран ЕС.

На втором месте по этому показателю оказалась Литва (+175%), а на третьем - Венгрия (+114%).

За последние 15 лет среди 27 стран-членов ЕС падение арендной платы наблюдалось только в Греции (-13%).

При этом средний рост цен на аренду жилья в Европейском союзе (+27%) был почти в восемь раз медленнее, чем в Эстонии.

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