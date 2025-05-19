За последние 15 лет темпы роста цен на аренду жилья в Эстонии были самыми быстрыми среди всех стран ЕС

По данным Eurostat, с начала 2010 года до конца 2024 года цены на аренду жилья в Эстонии выросли на 212%, что стало самым быстрым ростом среди всех стран ЕС.

На втором месте по этому показателю оказалась Литва (+175%), а на третьем - Венгрия (+114%).

За последние 15 лет среди 27 стран-членов ЕС падение арендной платы наблюдалось только в Греции (-13%).