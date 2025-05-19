Рост зарплатных ожиданий и низкий интерес молодежи осложняют поиск работников

Рост зарплатных ожиданий и низкий интерес молодежи осложняют найм сотрудников - простых рабочих и работников сферы обслуживания найти проще, но квалифицированных специалистов по-прежнему не хватает. Такие выводы показал свежий опрос работодателей, проведенный порталом CVKeskus.ee и Агентством информации о зарплатах (Palgainfo Agentuur).
По оценке 59 процентов работодателей, на рынке труда не хватает нужных работников, и лишь четыре процента прогнозируют, что набирать персонал будет проще. Хотя более половины опрошенных ощущают дефицит кадров, опрос свидетельствует: эта проблема уже не столь остра, как прежде. Каждый четвертый работодатель - 24 процента - считает, что нужных специалистов на рынке достаточно. Это самый высокий показатель за последние годы: для сравнения, весной 2022 года так ответили только 13 процентов респондентов.
В легкость найма в будущем работодатели не верят - только четыре процента опрошенных ожидают, что поиск сотрудников упростится в 2025 году. 42 процента считают, что ситуация на рынке не изменится, а 22 процента опасаются дальнейшего увеличения трудностей с подбором персонала.
«С точки зрения работодателей, легче всего сейчас найти именно рабочих (33 процента), офисных сотрудников (30%), а также продавцов и обслуживающий персонал (27%)», - прокомментировала руководитель по найму CVKeskus.ee Грете Адлер. Она добавила, что по-прежнему сложно найти высококвалифицированных специалистов (44 процента), квалифицированных рабочих и мастеров (36 процентов) и специалистов среднего звена (29 процентов).
В этом году нанимать новых сотрудников планируют 64 процента работодателей - примерно столько же, сколько и раньше. Основная часть вакансий по-прежнему связана с заменой уволившихся или временно отсутствующих коллег, однако по сравнению с 2023 годом этот показатель немного снизился из-за уменьшения текучести кадров по собственному желанию.
Растет спрос на временных работников - все больше работодателей ищет людей для сезонной или проектной работы.
«Высокие зарплатные ожидания соискателей, по мнению работодателей, - главная причина, почему найти сотрудников так сложно: на это указали 74 процента опрошенных», - пояснила руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер.
По ее словам, 69 процентов отмечают, что за последние полгода ожидания по зарплате среди действующих сотрудников выросли, а 61 процент видит рост запросов и у соискателей.
Кроме того, каждый второй работодатель считает, что затрудняет найм и слабый интерес молодежи к работе в их сфере, а 40 процентов предполагают рост ожиданий соискателей к условиям труда. Треть руководителей прогнозирует усиление конкуренции за кадры, что считается обычным явлением при восстановлении экономики.
Сеэдер добавила: те работодатели, кто считает уровень зарплаты в своей организации ниже, чем у конкурентов, чаще других прогнозируют дальнейшие трудности с подбором специалистов.
«Мы попросили работодателей оценить собственный уровень зарплаты по сравнению с конкурентами. Каждый второй из числа опрошенных - 54 процента - посчитал, что зарплаты у них примерно на том же уровне, свыше пятой части - 22 процента - считают, что платят больше, и почти столько же - 20 процентов - считают себя менее конкурентными», - отметила Сеэдер.
Наметилось и небольшое оживление в планах по повышению зарплат: больше организаций готовы на повышение, а менее решительно настроенных стало меньше.
В этом году увеличить базовые оклады планируют чуть больше четверти - 28 процентов участников опроса. Столько же - 28 процентов - еще не определились, будут ли изменения, а 44 процента уверены, что повышения уже не будет. Лишь 13 процентов опрошенных вообще не планируют никаких изменений в оплате труда.
Исследования Palgainfo Agentuur и крупнейший эстонский портал вакансий CVKeskus.ee проводят дважды в год - оценивают зарплаты, ожидания и поведение на рынке труда. В последнем опросе приняли участие 332 работодателя, суммарно предоставляющие работу более 50 тысячам человек. Партнеры - Elisa Eesti и Тартуский университет.