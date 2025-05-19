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Рост зарплатных ожиданий и низкий интерес молодежи осложняют поиск работников

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Рост зарплатных ожиданий и низкий интерес молодежи осложняют найм сотрудников - простых рабочих и работников сферы обслуживания найти проще, но квалифицированных специалистов по-прежнему не хватает. Такие выводы показал свежий опрос работодателей, проведенный порталом CVKeskus.ee и Агентством информации о зарплатах (Palgainfo Agentuur).

По оценке 59 процентов работодателей, на рынке труда не хватает нужных работников, и лишь четыре процента прогнозируют, что набирать персонал будет проще. Хотя более половины опрошенных ощущают дефицит кадров, опрос свидетельствует: эта проблема уже не столь остра, как прежде. Каждый четвертый работодатель - 24 процента - считает, что нужных специалистов на рынке достаточно. Это самый высокий показатель за последние годы: для сравнения, весной 2022 года так ответили только 13 процентов респондентов.

В легкость найма в будущем работодатели не верят - только четыре процента опрошенных ожидают, что поиск сотрудников упростится в 2025 году. 42 процента считают, что ситуация на рынке не изменится, а 22 процента опасаются дальнейшего увеличения трудностей с подбором персонала.

«С точки зрения работодателей, легче всего сейчас найти именно рабочих (33 процента), офисных сотрудников (30%), а также продавцов и обслуживающий персонал (27%)», - прокомментировала руководитель по найму CVKeskus.ee Грете Адлер. Она добавила, что по-прежнему сложно найти высококвалифицированных специалистов (44 процента), квалифицированных рабочих и мастеров (36 процентов) и специалистов среднего звена (29 процентов).

В этом году нанимать новых сотрудников планируют 64 процента работодателей - примерно столько же, сколько и раньше. Основная часть вакансий по-прежнему связана с заменой уволившихся или временно отсутствующих коллег, однако по сравнению с 2023 годом этот показатель немного снизился из-за уменьшения текучести кадров по собственному желанию.

Растет спрос на временных работников - все больше работодателей ищет людей для сезонной или проектной работы.

«Высокие зарплатные ожидания соискателей, по мнению работодателей, - главная причина, почему найти сотрудников так сложно: на это указали 74 процента опрошенных», - пояснила руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер. 

По ее словам, 69 процентов отмечают, что за последние полгода ожидания по зарплате среди действующих сотрудников выросли, а 61 процент видит рост запросов и у соискателей.

Кроме того, каждый второй работодатель считает, что затрудняет найм и слабый интерес молодежи к работе в их сфере, а 40 процентов предполагают рост ожиданий соискателей к условиям труда. Треть руководителей прогнозирует усиление конкуренции за кадры, что считается обычным явлением при восстановлении экономики.

Сеэдер добавила: те работодатели, кто считает уровень зарплаты в своей организации ниже, чем у конкурентов, чаще других прогнозируют дальнейшие трудности с подбором специалистов.

«Мы попросили работодателей оценить собственный уровень зарплаты по сравнению с конкурентами. Каждый второй из числа опрошенных - 54 процента - посчитал, что зарплаты у них примерно на том же уровне, свыше пятой части - 22 процента -  считают, что платят больше, и почти столько же - 20 процентов - считают себя менее конкурентными», - отметила Сеэдер.

Наметилось и небольшое оживление в планах по повышению зарплат: больше организаций готовы на повышение, а менее решительно настроенных стало меньше.

В этом году увеличить базовые оклады планируют чуть больше четверти - 28 процентов участников опроса. Столько же - 28 процентов - еще не определились, будут ли изменения, а 44 процента уверены, что повышения уже не будет. Лишь 13 процентов опрошенных вообще не планируют никаких изменений в оплате труда.

Исследования Palgainfo Agentuur и крупнейший эстонский портал вакансий CVKeskus.ee проводят дважды в год - оценивают зарплаты, ожидания и поведение на рынке труда. В последнем опросе приняли участие 332 работодателя, суммарно предоставляющие работу более 50 тысячам человек. Партнеры - Elisa Eesti и Тартуский университет.

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