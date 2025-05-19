Рост зарплатных ожиданий и низкий интерес молодежи осложняют поиск работников

«Высокие зарплатные ожидания соискателей, по мнению работодателей, - главная причина, почему найти сотрудников так сложно: на это указали 74 процента опрошенных», - пояснила руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер.

По ее словам, 69 процентов отмечают, что за последние полгода ожидания по зарплате среди действующих сотрудников выросли, а 61 процент видит рост запросов и у соискателей.

Кроме того, каждый второй работодатель считает, что затрудняет найм и слабый интерес молодежи к работе в их сфере, а 40 процентов предполагают рост ожиданий соискателей к условиям труда. Треть руководителей прогнозирует усиление конкуренции за кадры, что считается обычным явлением при восстановлении экономики.

Сеэдер добавила: те работодатели, кто считает уровень зарплаты в своей организации ниже, чем у конкурентов, чаще других прогнозируют дальнейшие трудности с подбором специалистов.

«Мы попросили работодателей оценить собственный уровень зарплаты по сравнению с конкурентами. Каждый второй из числа опрошенных - 54 процента - посчитал, что зарплаты у них примерно на том же уровне, свыше пятой части - 22 процента - считают, что платят больше, и почти столько же - 20 процентов - считают себя менее конкурентными», - отметила Сеэдер.

Наметилось и небольшое оживление в планах по повышению зарплат: больше организаций готовы на повышение, а менее решительно настроенных стало меньше.

В этом году увеличить базовые оклады планируют чуть больше четверти - 28 процентов участников опроса. Столько же - 28 процентов - еще не определились, будут ли изменения, а 44 процента уверены, что повышения уже не будет. Лишь 13 процентов опрошенных вообще не планируют никаких изменений в оплате труда.