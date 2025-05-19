В это же время президент Украины, вице-президент США и госсекретарь США встретились в Ватикане на церемонии инаугурации нового папы римского. Президент Украины также направил письмо президенту США. Никаких существенных подробностей о встрече пока не разглашается.

В СМИ также неоднократно упоминалось предложение нового папы римского Льва XIV выбрать Ватикан местом проведения переговоров между Россией и Украиной. Эту идею поддержали многие руководители государств. Если бы Россия действительно согласилась на такое, это было бы очень большим сюрпризом, потому что с чисто русской «национально-идеологической» точки зрения переговоры в Ватикане были бы визуально очень проблематичны.

Премьер-министр Великобритании организовал телефонную встречу лидеров «коалиции желающих» с президентом США для обсуждения ситуации перед переговорами с президентом России.

Специальный представитель президента США генерал Келлог заявил, что первой целью «жесткого мирного плана» из 22 пунктов, разработанного США, является немедленное прекращение боевых действий. На основании того, что уже появилось в СМИ, можно сделать вывод, что план был подготовлен в результате консультаций с членами «коалиции желающих».