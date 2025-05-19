Специальный представитель президента США Уиткофф выразил мнение, что переговоры глав государств США и России пройдут успешно и продвинут процесс. Этими словами он внес свой вклад в предстоящее разочарование, а также помог России в ее стараниях маргинализировать президента Трампа, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В это же время президент Украины, вице-президент США и госсекретарь США встретились в Ватикане на церемонии инаугурации нового папы римского. Президент Украины также направил письмо президенту США. Никаких существенных подробностей о встрече пока не разглашается.
В СМИ также неоднократно упоминалось предложение нового папы римского Льва XIV выбрать Ватикан местом проведения переговоров между Россией и Украиной. Эту идею поддержали многие руководители государств. Если бы Россия действительно согласилась на такое, это было бы очень большим сюрпризом, потому что с чисто русской «национально-идеологической» точки зрения переговоры в Ватикане были бы визуально очень проблематичны.
Премьер-министр Великобритании организовал телефонную встречу лидеров «коалиции желающих» с президентом США для обсуждения ситуации перед переговорами с президентом России.
Специальный представитель президента США генерал Келлог заявил, что первой целью «жесткого мирного плана» из 22 пунктов, разработанного США, является немедленное прекращение боевых действий. На основании того, что уже появилось в СМИ, можно сделать вывод, что план был подготовлен в результате консультаций с членами «коалиции желающих».
Исходя из всего, что было опубликовано на данный момент, можно предположить, что президент США поговорит с главой российского государства на основе этого плана и потребует прекращения боевых действий. По крайней мере некоторые американские чиновники и политики, а также лидеры европейских правительств хотят, чтобы президент США серьезно предостерег Россию, указав на возможность быстрого введения новых санкций.
Созданный Россией формат прямых переговоров с Украиной позволяет российскому руководству рассеивать излишнее давление со стороны США.
Россия испытывает ракету
Военная разведка Украины (ГУР) вчера заявила, что Россия планирует провести сегодня ночью пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Скорее, в качестве учений, а не в качестве удара по Украине.
Поскольку Россия организует учения ядерной триады не реже одного раза в год, в ходе которых также запускается межконтинентальная баллистическая ракета, это не было бы совсем уж экстраординарным событием. Плановые учения обычно проводятся в начале октября, и поэтому нынешние стрельбы в первую очередь направлены на оказание стратегического влияния на США и Украину.
Существует также вероятность, что ГУР начала операцию влияния, основанную на разведывательной информации, чтобы оказать давление на российское руководство на стратегическом уровне. Российское командование в последние недели не использовало баллистические или другие ракеты большей дальности при нанесении авиаударов.
В то же время число атак иранских беспилотников возросло, однако эти атаки не нанесли существенного ущерба. Ракет для одиночных выстрелов в России, безусловно, достаточно. Судя по всему, главной причиной, по которой эти атаки не были осуществлены, является желание избежать эмоциональной реакции президента Трампа и введения новых санкций.
О положении на фронтах
На фронтах активность наступления российской армии оставалась на уровне, сопоставимом с предыдущими днями, неделями и месяцами.
На курско-сумско-белгородском направлении российские части наступают в прежнем темпе, ситуация не изменилась.
На харьковском направлении идут позиционные бои.
Активность российских подразделений на купянском направлении оставалась низкой.
Полномасштабное наступление в направлении Лимана продолжается, однако существенных изменений в ситуации не наблюдается. Российская армия продолжала активные атаки в направлении Северска, однако, судя по всему, продвинуться им не удалось.
В Бахмутском районе продолжались атаки российских подразделений в районе населенного пункта Часов Яр, но безрезультатно. Активность российских войск в районе города Торецк вчера снизилась, ситуация не изменилась.
На покровском направлении ведется очень интенсивное наступление. Украинские силы в основном заняты отражением атак российской армии к востоку от Покровска.
Хотя российским подразделениям за последние недели удалось добиться определенного прогресса на этом участке, им не удалось начать крупномасштабное наступление.
Российские подразделения очень активно наступали к юго-западу от Донецка, но безрезультатно. В последние дни в боях несколько возросло использование бронетехники. Это не маневры крупных бронетанковых соединений, а передвижения небольших групп. Украинские подразделения в основном способны уничтожать бронетехнику в боях.
На Южном фронте имели место отдельные разведывательные бои. В целом российские части действовали там пассивно.