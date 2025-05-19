«Неужели мы должны это терпеть?»: как работать, если рядом идет ремонт, отвечает Трудовая инспекция

Работник, обслуживающий клиентов в магазине, задался вполне резонным вопросом: «Я работаю в магазине, который расположен в здании, где сейчас ведутся ремонтные работы. Некоторые работы сопровождаются очень громким шумом, а также пыль со стройки проникает в наш магазин».

Такая рабочая среда создает серьезные неудобства. По словам сотрудника: «Работать в таких условиях крайне неудобно. Строители говорят, что ничего поделать нельзя - работы нужно закончить, и скоро все будет готово, тогда проблема исчезнет».

В то же время, строительные рабочие используют средства защиты: «Они сами работают в наушниках и с пылевыми масками». Однако, как справедливо замечает продавец, он же не может обслуживать клиентов в таком виде.

«Это длится уже несколько недель. Неужели мы должны все это терпеть до окончания работ?», - спрашивает он.

На обеспокоенность работника отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла: «Сотрудник не обязан терпеть шум и пыль на рабочем месте только потому, что поблизости идет ремонт. Да, понятно, что ремонт может вызывать неудобства, но это не значит, что с этим нужно смириться».

Перед началом работ в здании, где одновременно трудятся другие люди, владелец здания или строительная компания обязаны заранее продумать, как организовать ремонт так, чтобы он как можно меньше мешал другим сотрудникам.

«Например, ремонтируемую зону можно изолировать, чтобы пыль не распространялась за ее пределы. Также нужно продумать, как выполнять шумные работы так, чтобы они не мешали окружающим, скажем, проводить их до открытия магазина», - отметила Кальюла добавив, что несмотря на то, что наушники являются самым простым способом защиты от шума, их использование может не подойти если работа связана с обслуживанием клиентов.

«Мы рекомендуем в первую очередь обратиться к работодателю. Он, в свою очередь, может связаться с заказчиком или организатором строительных работ и договориться о порядке их проведения, чтобы они не мешали сотрудникам магазина и клиентам или хотя бы свели неудобства к минимуму», - сказала Пирет Кальюла.