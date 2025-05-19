На пороге новой эпохи: LHV прекращает работу неэффективных пенсионных фондов

Начиная с 2 сентября LHV закрывает неэффективные Зеленые пенсионные фонды, а названия пенсионных фондов II ступени будут изменены.
«Для большинства жителей Эстонии вторая пенсионная ступень - это главный источник финансовой стабильности в старости. Поэтому решения, связанные со второй ступенью, должны быть простыми, а накопление пенсионного капитала - как можно более эффективным», - сказал председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту.
Он подчеркнул, что клиентоориентированность, смелость и стремление к инновациям являются основой подхода LHV, и поэтому компания постоянно ищет новые возможности для создания еще большей ценности для инвесторов, доверивших ей свои пенсионные накопления.
«Наша цель - стать самым успешным управляющим пенсионным капиталом в Эстонии в долгосрочной перспективе. Мы измеряем результаты своей работы способностью превышать среднюю доходность рынка на протяжении десятилетий. Это требует гибкости, приверженности и смелости определять будущие направления. Предстоящие изменения позволят нам радовать клиентов LHV еще более высокими результатами в будущем», - отметил Валлисту.
С 2 сентября будут объединены пенсионные фонды LHV II и III ступеней, инвестирующие в «зеленую» экономику, а также фонды LHV S и M.
«Зеленые фонды создавались для инвестиций в компании, способствующие Зеленому переходу. Однако сложная и постоянно меняющаяся регуляторная среда ограничивает их инвестиционные возможности и перспективы. Кроме того, изменилась геополитическая ситуация и условия на рынках, поэтому продолжать работу этих фондов в нынешнем виде нецелесообразно», - пояснил Валлисту.
После изменений клиенты LHV смогут выбрать для пенсионных накоплений один из 4 активно управляемых фондов.
«Мы хотим предоставить жителям Эстонии большую уверенность и возможность делать осознанный и простой выбор. Наша цель - чтобы каждый человек смог найти фонд, который соответствует его характеру и инвестиционному стилю», - сказал Валлисту.
С сентября активно управляемые пенсионные фонды LHV будут носить новые имена: Julge (Смелый), Ettevõtlik (Предприимчивый), Tasakaalukas (Уравновешенный) и Rahulik (Спокойный). По словам Валлисту, новые названия обеспечивают большую прозрачность и лучше отражают суть и стратегию каждого фонда. Он добавил, что речь идет не только о количественных изменениях, но и о качественном улучшении.
«Эти изменения позволят нам предложить клиентам более высокий уровень обслуживания. Обновленные фонды разработаны таким образом, чтобы эффективно работать в разных экономических условиях. За их управлением продолжит следить крупнейшая инвестиционная команда в Эстонии, которая ежедневно анализирует ситуацию в экономике и на финансовых рынках», - отметил он.
Валлисту признал, что навигация в мире пенсионных фондов часто бывает сложной, а профессиональная терминология может сбить с толку.
«Не скрою, что и мы в LHV иногда говорили слишком сложно. Поэтому при выборе новых названий для фондов мы сделали упор на простоту и понятность. Эти названия легко воспринимаются и помогают людям чувствовать уверенность в том, что их деньги инвестируются с соответствующим уровнем риска», - добавил Валлисту.
Он также подчеркнул, что пенсионные накопления становятся наиболее эффективными и приносят наибольшее удовлетворение тогда, когда человек понимает, во что он инвестирует, и верит в выбранные инвестиционные инструменты.