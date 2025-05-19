На пороге новой эпохи: LHV прекращает работу неэффективных пенсионных фондов

С сентября активно управляемые пенсионные фонды LHV будут носить новые имена: Julge (Смелый), Ettevõtlik (Предприимчивый), Tasakaalukas (Уравновешенный) и Rahulik (Спокойный). По словам Валлисту, новые названия обеспечивают большую прозрачность и лучше отражают суть и стратегию каждого фонда. Он добавил, что речь идет не только о количественных изменениях, но и о качественном улучшении.

«Эти изменения позволят нам предложить клиентам более высокий уровень обслуживания. Обновленные фонды разработаны таким образом, чтобы эффективно работать в разных экономических условиях. За их управлением продолжит следить крупнейшая инвестиционная команда в Эстонии, которая ежедневно анализирует ситуацию в экономике и на финансовых рынках», - отметил он.

Валлисту признал, что навигация в мире пенсионных фондов часто бывает сложной, а профессиональная терминология может сбить с толку.

«Не скрою, что и мы в LHV иногда говорили слишком сложно. Поэтому при выборе новых названий для фондов мы сделали упор на простоту и понятность. Эти названия легко воспринимаются и помогают людям чувствовать уверенность в том, что их деньги инвестируются с соответствующим уровнем риска», - добавил Валлисту.