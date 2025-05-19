Министр внутренних дел предлагает ввести ежегодное заключение по внутренней безопасности

Настало время ввести практику, при которой руководители Департамента полиции и погранохраны (PPA), Департамента полиции безопасности (KаПо) и Спасательного департамента будут раз в год представлять правительству совместное заключение по вопросам внутренней безопасности. Оно органично дополнило бы военное заключение, которое представляет командующий Силами обороны, пишет министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») на портале ERR.