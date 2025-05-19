Министр внутренних дел предлагает ввести ежегодные рекомендации по внутренней безопасности

Настало время ввести практику, при которой руководители Департамента полиции и погранохраны (PPA), Департамента полиции безопасности (KаПо) и Спасательного департамента будут раз в год представлять правительству совместные рекомендации по вопросам внутренней безопасности. Оно органично дополнило бы военное заключение, которое представляет командующий Силами обороны, пишет министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») на портале ERR.
По предложению министра, соответствующий пункт был включен также в коалиционный договор, разрабатываемый Партией реформ и «Ээсти 200».
Согласно инициативе, внутренняя экспертная оценка со стороны Департамента полиции и погранохраны (PPA), Департамента полиции безопасности (KаПо) и Спасательного департамента должна формулировать картину угроз внутренней безопасности и правопорядку, а также обозначать потребности этих учреждений для нейтрализации рисков.
«Разделение обороны Эстонии на военную оборону и внутреннюю безопасность является искусственным и вводит в заблуждение», - подчеркивает министр внутренних дел Игорь Таро, добавляя, что большинство наиболее вероятных угроз безопасности носят именно невоенный характер.
В настоящее время основу для ключевых решений в сфере национальной обороны составляют в первую очередь военные рекомендации, которые представляет командующий Силами обороны.