В Ласнамяэ начинаются земляные работы, которые продлятся все лето

«Система водоснабжения Ласнамяэ оборудовалась в разное время, и вполне понятно, что некоторые ее части уже устарели и нуждаются в замене. Строительство точек подключения, которое начнется сегодня, связано с крупными земляными работами, которые пройдут этим летом на тротуарах, проезжей части и зеленых зонах в общей сложности пяти улиц. Приносим извинения за возможные временные неудобства и призываем всех руководствоваться временными дорожными знаками», - обратилась старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко к жителям района.