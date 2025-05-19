В Ласнамяэ начинаются земляные работы, которые продлятся все лето

В связи со строительством точек подключения к водопроводу в таллиннском районе Ласнамяэ начинаются земляные работы, которые продлятся все лето, на это время будет изменено движение на пяти улицах.
«Система водоснабжения Ласнамяэ оборудовалась в разное время, и вполне понятно, что некоторые ее части уже устарели и нуждаются в замене. Строительство точек подключения, которое начнется сегодня, связано с крупными земляными работами, которые пройдут этим летом на тротуарах, проезжей части и зеленых зонах в общей сложности пяти улиц. Приносим извинения за возможные временные неудобства и призываем всех руководствоваться временными дорожными знаками», - обратилась старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко к жителям района.
Земляные работы, выполняемые по заказу AS Tallinna Vesi, продлятся с 19 мая по 30 сентября 2025 года и будут проводиться по следующим адресам: Калевипоя, 5 и 11; . К. Кярбери, 3, 8, 41, 43, 54 и 56; Махтра 8, 18, 30, 40, 52 и 58; Паэ, 50; Я. Коорти, 2, 8 и 11.