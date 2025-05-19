Один из сильнейших футбольных клубов Эстонии уволил главного тренера

Серб занял пост главного тренера пайдесцев в июне 2023 года, и хотя в том году ему не удалось вывести команду в тройку призеров, в ноябре клуб продлил контракт с ним до конца 2025 года.

Сезон 2024 года стал для команды неоднозначным: хотя команда и прошла два раунда в квалификации Лиги конференций УЕФА, вылетев из турнира лишь в третьем, она не смогла всерьез побороться за первое место в чемпионате Эстонии и финишировала с бронзовыми медалями.

Нынешний сезон для команды выдался тяжелым. Пайдесцы проиграли «Нымме Калью» со счетом 0:1 в четвертьфинале Кубка Эстонии и выиграли только 7 из 13 своих матчей в премиум-лиге.

Помимо поражений от «Флоры» и «Левадии», пайдейская команда уступила и столичному «Калеву», а также нарвскому «Трансу», которые находятся в нижней части турнирной таблицы. За последние недели были зафиксированы ничьи с командами «Курессааре» и «Харью Лаагри», которые также занимают невысокие места.

Пайдеский клуб потерял 10 очков в матчах с командами, занимающими места с пятого по десятое, при этом «Нымме Калью» вообще обошелся без очковых потерь в играх с этими соперниками, «Левадия» потеряла два очка, а «Флора» - 5 очков.