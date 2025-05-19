Один из сильнейших футбольных клубов Эстонии уволил главного тренера

Футбольный клуб Paide Linnameeskond, который в настоящее время занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Эстонии по футболу в премиум-лиге, но сегодня вечером, возможно, опустится на пятое, уволил главного тренера Ивана Стойковича.
Серб занял пост главного тренера пайдесцев в июне 2023 года, и хотя в том году ему не удалось вывести команду в тройку призеров, в ноябре клуб продлил контракт с ним до конца 2025 года.
Сезон 2024 года стал для команды неоднозначным: хотя команда и прошла два раунда в квалификации Лиги конференций УЕФА, вылетев из турнира лишь в третьем, она не смогла всерьез побороться за первое место в чемпионате Эстонии и финишировала с бронзовыми медалями.
Нынешний сезон для команды выдался тяжелым. Пайдесцы проиграли «Нымме Калью» со счетом 0:1 в четвертьфинале Кубка Эстонии и выиграли только 7 из 13 своих матчей в премиум-лиге.
Помимо поражений от «Флоры» и «Левадии», пайдейская команда уступила и столичному «Калеву», а также нарвскому «Трансу», которые находятся в нижней части турнирной таблицы. За последние недели были зафиксированы ничьи с командами «Курессааре» и «Харью Лаагри», которые также занимают невысокие места.
Пайдеский клуб потерял 10 очков в матчах с командами, занимающими места с пятого по десятое, при этом «Нымме Калью» вообще обошелся без очковых потерь в играх с этими соперниками, «Левадия» потеряла два очка, а «Флора» - 5 очков.
Хотя «Пайде» выиграл четыре матча подряд после мартовского перерыва на матчи сборных, из следующих шести матчей премиум-лиги клуб выиграл только один (2:1 у «Левадии»), также были две ничьи и три поражения.
Камс: нужны были свежесть и новые идеи
Спортивный директор команды Paide Linnameeskond Герт Камс отметил в заявлении, опубликованном на странице клуба в Facebook, что решение было трудным, но оно было сочтено необходимым «для привнесения в клуб свежих идей».
«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Ивану за его работу и преданность делу на протяжении последних двух лет. Под его руководством команда сделала несколько важных шагов в плане развития игроков, тренировочного процесса и общего профессионализма клуба; он оставит яркий след в истории Paide Linnameeskonnd. Мы желаем Ивану больших успехов в его будущих начинаниях, поскольку уверены, что его опыт и характер вскоре приведут его к новым свершениям», - сказал Камс.
Клуб объявляет, что до назначения нового главного тренера командой будут руководить недавние помощники Стойковича - Тармо Кинк и Атс Силласте.