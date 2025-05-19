NYT: финские военные считают, что у них есть пять лет до того, как Россия нарастит силы до угрожающего уровня

На снимках, сделанных неподалеку от границы с Финляндией в районе войсковой части в Каменке, видны более сотни новых палаток, появившихся около года назад. Также на спутниковых фотографиях отмечают новые склады, где можно хранить военную технику, реконструированные укрытия для истребителей и постоянную строительную деятельность на вертолетной базе, которая долгое время не использовалась.

Согласно снимкам, российские вертолеты вернулись на базу недалеко от Мурманска после того, как их не было там в течение двух десятилетий. Также на авиабазе Оленья в Мурманской области были недавно замечены десятки российских военных самолетов. NYT вместе с этим отмечает, что под угрозой атак украинских беспилотников российское командование переместило часть своих сил севернее, чтобы вывести их из-под ударов.

Чиновники НАТО считают, что эти действия пока не похожи на наращивание сил вдоль границы с Украиной перед вторжением в 2022 году и скорее кажутся ранними этапами более масштабного и долгосрочного расширения. Но Финляндия, как отмечает NYT, совсем недавно вошла в НАТО, и теперь финско-российская граница протяженностью около 1270 километров представляет собой самую длинную линию соприкосновения альянса с Россией.