Угроза доходам и социальной стабильности работников: соцдемы выступают против поправок к Закону о трудовом договоре

«Мы однозначно против законопроекта, который ущемляет интересы работников. Правительство пытается провести переход на такие трудовые договоры, которые позволяют работодателю в одностороннем порядке определять размер заработной платы и рабочую нагрузку. Согласно проекту, работнику гарантируется всего десять оплачиваемых часов в неделю, и только их можно увеличить до сорока. Нельзя взваливать бизнес-риски предпринимателей на плечи сотрудников», – сказала член комиссии, социал-демократ Хельо Пихоф.

По словам Пихоф, политики из правящей коалиции, а также некоторые работодатели пытаются усыпить бдительность общественности лозунгами о гибкости и добровольности.

«В первоначальном проекте гибкие договоры были предусмотрены для студентов, пенсионеров и людей с ограниченной трудоспособностью, кому действительно подходит меньшая рабочая нагрузка. Теперь это распространяется на всех работников. В некоторых секторах это приведет к тому, что часть работодателей поставит людей перед выбором: либо вы подписываете новый договор с плавающей зарплатой, либо мы вас увольняем», – пояснила она.