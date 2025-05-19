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Угроза доходам и социальной стабильности работников: соцдемы выступают против поправок к Закону о трудовом договоре

Редактор: rus.postimees.ee
Подписание трудового договора.
Подписание трудового договора. Фото: Aivar Aotäht

В понедельник правовая комиссия Рийгикогу начнет обсуждение нового проекта Закона о трудовом договоре, представленного правительством. Против внесения изменений выступают социал-демократы, поскольку, по их мнению, новые правила существенно ограничивают права трудящихся и ставят под угрозу доходы и социальную стабильность работников.

«Мы однозначно против законопроекта, который ущемляет интересы работников. Правительство пытается провести переход на такие трудовые договоры, которые позволяют работодателю в одностороннем порядке определять размер заработной платы и рабочую нагрузку. Согласно проекту, работнику гарантируется всего десять оплачиваемых часов в неделю, и только их можно увеличить до сорока. Нельзя взваливать бизнес-риски предпринимателей на плечи сотрудников», – сказала член комиссии, социал-демократ Хельо Пихоф.

По словам Пихоф, политики из правящей коалиции, а также некоторые работодатели пытаются усыпить бдительность общественности лозунгами о гибкости и добровольности. 

«В первоначальном проекте гибкие договоры были предусмотрены для студентов, пенсионеров и людей с ограниченной трудоспособностью, кому действительно подходит меньшая рабочая нагрузка. Теперь это распространяется на всех работников. В некоторых секторах это приведет к тому, что часть работодателей поставит людей перед выбором: либо вы подписываете новый договор с плавающей зарплатой, либо мы вас увольняем», – пояснила она.

Социал-демократы считают совершенно недопустимым, что правительство полностью проигнорировало позицию профсоюзов по данному проекту. По их мнению, столь важные изменения необходимо обсуждать со всеми сторонами, участвующими в рынке труда.

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