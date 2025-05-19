Двукратный лауреат титула «Лучший тренер Эстонии» едет работать в Россию. Певкур: я бы посоветовал ему этого не делать

Эта новость не стала полной неожиданностью для Алара Рикберга, который работал с ним в российском клубе восемь лет назад, а в настоящее время сам является главным тренером сборной Эстонии. Президент Эстонского волейбольного союза, министр обороны Ханно Певкур говорит, что посоветовал бы Крецу не ехать в Россию.