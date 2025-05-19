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Двукратный лауреат титула «Лучший тренер Эстонии» едет работать в Россию. Певкур: я бы посоветовал ему этого не делать

Перевод: Павел Соболев
Георге Крецу и Ханно Певкур. Фото сделано перед матчем сборных Эстонии и Латвии в январе 2019 года.
Георге Крецу и Ханно Певкур. Фото сделано перед матчем сборных Эстонии и Латвии в январе 2019 года. Фото: Margus Ansu/Tartu Postimees

Бывший тренер сборной Эстонии по волейболу Георге Крецу, дважды получавший в Эстонии титул лучшего тренера года, присоединяется к российскому волейбольному клубу «Белогорье» (Белгород), сообщают польские СМИ.

Эта новость не стала полной неожиданностью для Алара Рикберга, который работал с ним в российском клубе восемь лет назад, а в настоящее время сам является главным тренером сборной Эстонии. Президент Эстонского волейбольного союза, министр обороны Ханно Певкур говорит, что посоветовал бы Крецу не ехать в Россию.

Под руководством Крецу, который тренировал мужскую сборную Эстонии по волейболу с 2014 по 2019 год, команда трижды подряд выходила в финальную часть чемпионата Европы, что стало совершенно новым уровнем для эстонского волейбола.

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