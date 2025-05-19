Руководитель Bigbank уходит в отставку

Йонна Пехтер, руководившая Bigbank Eesti на протяжении последних семи лет, уйдет в отставку 31 мая, и ее заменит Артур Таавет.
Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс подчеркнул, что под руководством Йонны Пехтер показатели Bigbank Eesti, его команда, структура и все ключевые внутренние процессы прошли большой путь развития.
«Без сомнения, никто в банковской сфере не мог не заметить, какую прекрасную работу проделала Пехтер. Для Bigbank постоянное развитие нашей команды чрезвычайно важно, и мы им гордимся, даже когда это открывает двери для новых вызовов», - прокомментировал Лянтс.
Он напомнил, что за последние шесть лет объем портфеля частных кредитов Bigbank увеличился в шесть раз, а индекс потребительской лояльности Bigbank находится на вершине в секторе.
Йонна Пехтер говорит, что последние несколько лет были временем больших перемен и быстрого роста. «Bigbank стал флагманом всего банковского сектора Эстонии в области вкладов и занял прочные позиции в сегменте жилищного кредитования», - перечислила Пехтер основные успехи банка за последние годы.
«Сегодня Bigbank готов к тому, чтобы стать для каждого жителя Эстонии домашним банком, который предлагает возможность пользования расчетным счетом, банковскими картами и другими важными повседневными банковскими услугами. Уходить никогда не бывает легко, но на пороге этой новой эпохи во времени открылось условное окно, чтобы передать эстафету и принять новый вызов», - прокомментировал Йонна Пехтер.
Обязанности руководителя Bigbank Eesti с 1 июня примет на себя руководитель подразделения банковских вкладов и маркетинга Артур Таавет, который работает в Bigbank уже почти три года и прошел программу развития руководителей Bigbank. Как член правления эстонского бизнес-подразделения, он хорошо осведомлен об основных задачах и целях, рисках и деятельности бизнес-подразделения банка.
«После смены руководителя импульс Bigbank не ослабеет - мы продолжим увеличивать свою долю рынка жилищных кредитов, а также ускоримся в направлении работы с клиентами с расчетными счетами. Bigbank на протяжении многих лет предлагал одни из лучших процентных ставок по срочным вкладам, а теперь мы также предлагаем каждому клиенту лучшую процентную ставку на рынке на ежедневный остаток по расчетному счету - 2%», - прокомментировал Артур Таавет.