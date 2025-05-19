Руководитель Bigbank уходит в отставку

Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс подчеркнул, что под руководством Йонны Пехтер показатели Bigbank Eesti, его команда, структура и все ключевые внутренние процессы прошли большой путь развития.

«Без сомнения, никто в банковской сфере не мог не заметить, какую прекрасную работу проделала Пехтер. Для Bigbank постоянное развитие нашей команды чрезвычайно важно, и мы им гордимся, даже когда это открывает двери для новых вызовов», - прокомментировал Лянтс.

Он напомнил, что за последние шесть лет объем портфеля частных кредитов Bigbank увеличился в шесть раз, а индекс потребительской лояльности Bigbank находится на вершине в секторе.

Йонна Пехтер говорит, что последние несколько лет были временем больших перемен и быстрого роста. «Bigbank стал флагманом всего банковского сектора Эстонии в области вкладов и занял прочные позиции в сегменте жилищного кредитования», - перечислила Пехтер основные успехи банка за последние годы.

«Сегодня Bigbank готов к тому, чтобы стать для каждого жителя Эстонии домашним банком, который предлагает возможность пользования расчетным счетом, банковскими картами и другими важными повседневными банковскими услугами. Уходить никогда не бывает легко, но на пороге этой новой эпохи во времени открылось условное окно, чтобы передать эстафету и принять новый вызов», - прокомментировал Йонна Пехтер.

Обязанности руководителя Bigbank Eesti с 1 июня примет на себя руководитель подразделения банковских вкладов и маркетинга Артур Таавет, который работает в Bigbank уже почти три года и прошел программу развития руководителей Bigbank. Как член правления эстонского бизнес-подразделения, он хорошо осведомлен об основных задачах и целях, рисках и деятельности бизнес-подразделения банка.