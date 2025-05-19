Таллинн завершил распределение мест в первые классы: узнайте, какие школы оказались наиболее популярными

Распределение первоклассников по таллиннским школам осуществляется Департаментом образования с учетом близости учебного заведения к дому и обучения в той же школе братьев или сестер. Родителям предоставлялся выбор между эстоноязычной школой и школой, переходящей на эстонский язык обучения. При превышении числа заявок от проживающих рядом с конкретной школой, решающим фактором может стать дата регистрации адреса в Регистре народонаселения: приоритет у тех, кто зарегистрировался раньше.

Больше всего заявлений было подано в Гимназию Густава Адольфа и Таллиннскую 21-ю школу. В Гимназию Густава Адольфа поступило 207 заявлений, и место получили 96 детей. В Таллиннскую 21-ю школу было подано 171 заявление, и зачислено 72 ребенка.

По словам руководителя Таллиннского департамента образования Каареля Рунду, количество поданных заявлений свидетельствует о сохраняющейся популярности ряда школ.

«Муниципальные школы Таллинна обеспечивают высокий уровень образования, современные условия и профессиональных педагогов во всех районах города. При распределении мест приоритет отдается территориальному принципу – школа должна быть как можно ближе к дому ребенка. Это способствует его повседневному благополучию и снижает необходимость в утомительных поездках», - подчеркнул он.

Осенью 2025 года в Таллинне появятся две новые муниципальные школы: Таллиннская открытая школа, ранее функционировавшая как частное учебное заведение, и совершенно новая Таллиннская основная школа Põhjatähe, которая начнет 2025/26 учебный год с первой школьной ступени с последующим расширением на следующие ступени обучения.

Наблюдается тенденция к снижению доли родителей, выбирающих школы с переходным обучением на эстонском языке. Если в 2023 году такие заявления составляли 38%, то в 2024 году – 34%, а в 2025 году – 30%.

До 10 июня родители должны подтвердить место в школе, закрепленное за их ребенком. При этом они сохраняют право отказаться от него, если выбрали другую школу. После 11 июня школы смогут принимать учеников на оставшиеся вакантные места на основании собственных правил и условий приема.