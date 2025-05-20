ОТ ПОЛИТОЛОГА Культурная экспроприация как инструмент русского империализма: от похищенного искусства до искаженной идентичности

Во время оккупации первыми, с кем «проводила беседы» оккупационная власть, были представители образования, поскольку понималась важность дальнейшего захвата молодых умов. Большинство из них не соглашались на коллаборацию, а потому отправлялись на подвал для «перевоспитания» или же исчезали. Со времен «Расстрелянного Возрождения» ничего почти не изменилось в отношении украиноязычной интеллектуальной элиты.

Отдельным предметом в 2023 году введены «Основы российской государственности», где среди ключевых ценностей - служение Родине и Путину.

Одним из самых болезненных аспектов этой культурной инженерии является психологические издевательства над детьми, которые становятся жертвами оккупационной политики.

Россия пользуется тремя сценариями вывоза детей на российскую территорию с оккупированной: «эвакуация из соображений безопасности», передача детей для усыновления или же под опеку (проект «Поезд надежды») и «присоединение» их автоматически с оккупированных территорий, когда их записывают в граждан России.

Россия активно организует «отдых» для детей с оккупированных территорий в специально созданных «оздоровительных лагерях», где, в частности, пропагандируется российская идентичность и культура. По словам свидетелей, дети испытывают тяжелое давление, когда взрослые им рассказывают о «доброй России», которая их «выпускает на отдых», но намеренно искажает их представление о собственной стране, культурной идентичности и будущем (ODIHR, 2023).