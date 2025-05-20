В субботу, 17 мая, в Финляндии потерпели крушение два эстонских вертолета, вылетевших из Таллинна. В связи с этой трагедией Rus.Postimees решил вспомнить один из самых трагических дней в авиаистории Эстонии: 10 августа 2005 года.

Почти 20 лет назад, 10 августа 2005 года в 12:39 пассажирский вертолет Sikorsky S-76C+ компании Copterline отправился в свой очередной рейс из Таллинна в Хельсинки. Согласно плану полетов, в будние дни таких рейсов было 14. В тот день для экипажа это был десятый полет всего или пятый полет по маршруту Таллинн-Хельсинки.