Сразу несколько таллиннцев остались без крупных сумм, жертвами мошеннников становятся не только пожилые люди

Полиция расследует случаи мошенничества, в результате которых таллиннцы вновь лишились тысяч евро.
Полиции поступило сообщение, что 13 мая с живущей в центре Таллинна 71-летней женщиной связался человек, представившийся потенциальным покупателем в Facebook Marketplace. Для получения товара и его оплаты он предложил курьерскую доставку Omniva и прислал электронное письмо с соответствующими ссылками. Потерпевшая ввела свои PIN-коды, но позже обнаружила, что с ее счета сделаны четыре перевода на счет в Германии на сумму 392 евро.
Полиции сообщили, что живущий в Хааберсти 25-летний мужчина заказал в Германии товар и после оформления заказа получил по почте подтверждение и счет номер банковского счета для оплаты. После того, как потерпевший перевел деньги, с ним связался онлайн-магазин и сообщил, что его систему взломали и счет, на который переведены деньги, не принадлежит магазину. Ущерб составил 1769 евро.
Полиции сообщили, что в апреле с живущим в Ласнамяэ 54-летним мужчиной связалось в WhatsApp лицо, представившееся маклером биржевой фирмы Bgs Brokers. По итогам продолжавшейся несколько недель переписки и звонков потеревший согласился инвестировать через фирму в торговую платформу bgcbrokers-lp.net и перевел 92 евро на литовский банковский счет PaysSera.
Мужчину также уговорили оформить кредит на 10 000 евро в TF Bank AS - из этой суммы 5000 евро он передал наличными русскоязычному молодому человеку на заправочной станции Мийдуранна. Позже потерпевший обнаружил, что не может получить инвестированные деньги, но при этом от него требуют дополнительные взносы. Предварительный ущерб составляет 5092 евро.