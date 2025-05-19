Сразу несколько таллиннцев остались без крупных сумм, жертвами мошеннников становятся не только пожилые люди

Полиции поступило сообщение, что 13 мая с живущей в центре Таллинна 71-летней женщиной связался человек, представившийся потенциальным покупателем в Facebook Marketplace. Для получения товара и его оплаты он предложил курьерскую доставку Omniva и прислал электронное письмо с соответствующими ссылками. Потерпевшая ввела свои PIN-коды, но позже обнаружила, что с ее счета сделаны четыре перевода на счет в Германии на сумму 392 евро.

Полиции сообщили, что живущий в Хааберсти 25-летний мужчина заказал в Германии товар и после оформления заказа получил по почте подтверждение и счет номер банковского счета для оплаты. После того, как потерпевший перевел деньги, с ним связался онлайн-магазин и сообщил, что его систему взломали и счет, на который переведены деньги, не принадлежит магазину. Ущерб составил 1769 евро.

Полиции сообщили, что в апреле с живущим в Ласнамяэ 54-летним мужчиной связалось в WhatsApp лицо, представившееся маклером биржевой фирмы Bgs Brokers. По итогам продолжавшейся несколько недель переписки и звонков потеревший согласился инвестировать через фирму в торговую платформу bgcbrokers-lp.net и перевел 92 евро на литовский банковский счет PaysSera.