Нетаньяху: Израиль возьмет под контроль весь сектор Газа

«Идут интенсивные бои, мы продвигаемся вперед. Мы возьмем под контроль весь сектор. Но для этого нужно действовать так, чтобы ничто не могло нас остановить», - подчеркнул Нетаньяху. По его словам, армии придется поддерживать в секторе порядок и, в частности, не допускать разграбления гуманитарной помощи.

Израильский Кабинет безопасности в начале мая уже обсуждал планы дальнейшего присутствия войск в секторе Газа после окончания боевых действий, однако не уточнял, будут ли израильские силы контролировать весь сектор или только ключевые населённые пункты.

Гуманитарная помощь сектору Газа

Правительство Израиля с понедельника, 19 мая, вновь разрешило поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Наблюдатели, в том числе ООН, ранее неоднократно предупреждали, что без помощи населению этого палестинского региона грозит голод. Поставки осуществляет Всемирная продовольственная программа (World Food Programme - WFP), а также организация World Central Kitchen. Израильская армия и силы безопасности контролируют их доступ на территорию сектора.

Доступ для конвоев с гуманитарной помощью в сектор Газа был приостановлен израильскими властями в начале марта. По утверждению правительства Израиля, боевики террористической организации ХАМАС, действующие на этих территориях, присваивают гуманитарную помощь, перепродают её и финансируют таким образом поставки оружия.

Новое наступление Израиля в секторе Газа

Новое масштабное наступление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) началось 17 мая. Израильские войска расширили операции на севере региона, в том числе в районе города Газа. Цель боевых действий остается прежней: уничтожение радикальной исламистской группировки ХАМАС и освобождение заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года.