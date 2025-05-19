Предприниматель Калдоя: о третьем вертолете распространяется много ложной информации

Сооснователь, многолетний руководитель и бывший мажоритарный акционер компании Silberauto​ Вяйно Калдоя опроверг распространившиеся после крушения двух вылетевших из Эстонии и столкнувшихся на юго-западе Финляндии вертолетов слухи о том, что вместе с ними якобы летел третий вертолет, который затем сделал круг в воздухе и улетел в обратном направлении.