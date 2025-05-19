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Предприниматель Калдоя: о третьем вертолете распространяется много ложной информации

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Erakogu

Сооснователь, многолетний руководитель и бывший мажоритарный акционер компании Silberauto​ Вяйно Калдоя опроверг распространившиеся после крушения двух вылетевших из Эстонии и столкнувшихся на юго-западе Финляндии вертолетов слухи о том, что вместе с ними якобы летел третий вертолет, который затем сделал круг в воздухе и улетел в обратном направлении.

Калдоя рассказал, что третий вертолет, летевший отдельно от двух потерпевших крушение, благополучно прибыл на слет авиаклуба Tõusi Lennuklubi в Финляндии. Люди, находившиеся на его борту, узнали о трагедии уже после посадки.

В результате катастрофы погибли пять человек, среди которых были предприниматели Олег Сынаялг и Прийт Яагант с супругой Лилит, а также мотогонщик Тийт Кууск.

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