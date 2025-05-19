Цель публичного собрания под девизом «Слушая учителей, защищаем Эстонию», которое прошло перед зданием Рийгикогу, заключалась в том, чтобы выступить за превращение образования в приоритет для эстонского социума и за обеспечение ситуации, когда каждое новое поколение вырастало бы в ответственное сообщество, формирующее будущее Эстонии и поддерживающее национальную безопасность.

«С точки зрения национальной обороны образовательные учреждения несут ответственность за создание для молодежи среды, в которой вырастает образованное, ценностно-ориентированное и сплоченное население, которое не поддается влиянию дезинформации, чрезмерного страха или экстремистских взглядов. Уже по этой причине необходимо поддерживать высокий уровень образования, и для этого профессию учителя необходимо ценить на деле», - сказал Реэмо Вольтри, председатель Эстонского союза работников образования.

Эксперт по безопасности Райнер Сакс, а также Ааре Яамнес, руководитель отдела образования Департамента оборонных ресурсов, более подробно коснулись в своих выступлениях взаимосвязи между образованием и национальной обороной.

Высококачественное образование является основой любой сферы деятельности - от культуры до медицины и науки.

Председатель Эстонского театрального союза Герт Раудсеп, генеральный секретарь Эстонского союза врачей Катри Рехема и многие другие ораторы поделились своими мыслями о связи различных сфер жизни и образования.