Граждане Аргентины и России пытались ввезти в Эстонию запрещенную символику

В минувшую пятницу пограничники обнаружили на Нарвском погранпункте в багаже гражданина Аргентины и двух российских граждан предметы с советской символикой, запрещенной в Эстонии.
При проверке багажа гражданина Аргентины пограничники обнаружили шапки, сувенирную шкатулку, значки и коллекцию пропагандистских плакатов с советской символикой, сообщил в понедельник пресс-секретарь Идаской префектуры.
При досмотре багажа одного из российских граждан пограничники обнаружили металлический плакат, шапки, значки, магниты на холодильник, сувенирные монеты с советской символикой, и футболку с символикой ЧВК «Вагнер».
При досмотре багажа другого российского гражданина пограничники обнаружили три российских газеты и журнал с советской символикой и пропагандой.
Пограничники указали всем троим, что в Эстонии подобная символика запрещена, после чего иностранцы отказались от перечисленных предметов и продолжили свой путь в Эстонию.