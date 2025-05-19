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Граждане Аргентины и России пытались ввезти в Эстонию запрещенную символику

Нарвский пограничный пункт.
Нарвский пограничный пункт. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В минувшую пятницу пограничники обнаружили на Нарвском погранпункте в багаже гражданина Аргентины и двух российских граждан предметы с советской символикой, запрещенной в Эстонии.

При проверке багажа гражданина Аргентины пограничники обнаружили шапки, сувенирную шкатулку, значки и коллекцию пропагандистских плакатов с советской символикой, сообщил в понедельник пресс-секретарь Идаской префектуры.

При досмотре багажа одного из российских граждан пограничники обнаружили металлический плакат, шапки, значки, магниты на холодильник, сувенирные монеты с советской символикой, и футболку с символикой ЧВК «Вагнер».

При досмотре багажа другого российского гражданина пограничники обнаружили три российских газеты и журнал с советской символикой и пропагандой.

Пограничники указали всем троим, что в Эстонии подобная символика запрещена, после чего иностранцы отказались от перечисленных предметов и продолжили свой путь в Эстонию.

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