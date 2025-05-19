Граждане Аргентины и России пытались ввезти в Эстонию запрещенную символику

При проверке багажа гражданина Аргентины пограничники обнаружили шапки, сувенирную шкатулку, значки и коллекцию пропагандистских плакатов с советской символикой, сообщил в понедельник пресс-секретарь Идаской префектуры.

При досмотре багажа одного из российских граждан пограничники обнаружили металлический плакат, шапки, значки, магниты на холодильник, сувенирные монеты с советской символикой, и футболку с символикой ЧВК «Вагнер».

При досмотре багажа другого российского гражданина пограничники обнаружили три российских газеты и журнал с советской символикой и пропагандой.