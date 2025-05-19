Специалист в сфере туризма: некоторые иностранцы приезжают с четкой целью - побывать в Нарве и увидеть Россию

По словам Лепп, географическое положение Эстонии - это одновременно и преимущество, и вызов: есть люди, которые интересуются вопросами безопасности, но также есть те, кто приезжает с конкретным намерением посетить Нарву и увидеть Россию. «Хороший пример - немецкий рынок, там очень чувствительно относятся к новостям. Когда в СМИ вновь поднимается эта тема, мы получаем вопросы о том, насколько безопасно приезжать к нам», - рассказала она.

«Мы должны постоянно напоминать, что у нас безопасно», - добавила она.

Говоря об Ида-Вирумаа, Лепп похвалила маркетинговую работу региона, который активно продвигается среди финнов и латышей. «В Ида-Вирумаа результаты очень хорошие, я прогнозирую, что они будут оставаться на высоком уровне, а российский рынок постепенно заменится финским».

Туризм в Эстонии еще не вернулся к докоронавирусному уровню, однако Лепп отметила, что этому способствует также исчезновение российского рынка. «Если посмотреть на Южную Европу, там туризм очень быстро восстановился, в ряде регионов возникает проблема избыточного наплыва туристов. У нас же процесс восстановления идет спокойнее», - отметила она и добавила, что туристы стали меньше времени проводить в стране.