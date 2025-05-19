«Помойка не может проголосовать»: как парковка в центре города превратилась в агитплощадку

Чиновники горуправы Тарту разводят руками: с юридической точки зрения все в порядке, поскольку за парковку заплачено.

Утром в понедельник на улице Юликооли прямо за ратушей автомобиль, прицеп и фургон с политическими лозунгами заняли сразу три парковочных места.

При этом здесь расположено всего около десяти парковочных мест, и их настолько активно используют, что за отъезжающим автомобилем тут же паркуется следующий.

Из-за нехватки парковочных мест курьеры и посетители аптеки на первом этаже здания горуправы часто оставляют машины либо на велодорожке, либо на местах для людей с ограниченными возможностями, включая аварийные огни.

Теперь на одном из парковочных мест стоит автомобиль с изображением, именем и лозунгом бизнесмена Андро Рооса, недавно потерявшего должность регионального руководителя Центристской партии. На припаркованном рядом прицепе установлены большие мусорные контейнеры.

Помимо наклеек с изображением Рооса, есть и сообщение о том, что он намерен баллотироваться на пост мэра Тарту этой осенью.

Есть и наклейки, выполненные в дизайне, напоминающем знак запрета, которые, видимо, направлены против Партии реформ.

На мусорных контейнерах на прицепе написано: «Помойка не может сказать „нет“, а ты можешь!» и «Эта помойка не может проголосовать, а ты можешь!»