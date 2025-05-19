«Помойка не может проголосовать»: как парковка в центре города превратилась в агитплощадку

За ратушей в Тарту расположено всего несколько парковочных мест, которые днем всегда заполнены машинами. Теперь же дефицит площадей усугубился: на парковке всегда стоят автомобили с политической рекламой.
Чиновники горуправы Тарту разводят руками: с юридической точки зрения все в порядке, поскольку за парковку заплачено.
Утром в понедельник на улице Юликооли прямо за ратушей автомобиль, прицеп и фургон с политическими лозунгами заняли сразу три парковочных места.
При этом здесь расположено всего около десяти парковочных мест, и их настолько активно используют, что за отъезжающим автомобилем тут же паркуется следующий.
Из-за нехватки парковочных мест курьеры и посетители аптеки на первом этаже здания горуправы часто оставляют машины либо на велодорожке, либо на местах для людей с ограниченными возможностями, включая аварийные огни.
Теперь на одном из парковочных мест стоит автомобиль с изображением, именем и лозунгом бизнесмена Андро Рооса, недавно потерявшего должность регионального руководителя Центристской партии. На припаркованном рядом прицепе установлены большие мусорные контейнеры.
Помимо наклеек с изображением Рооса, есть и сообщение о том, что он намерен баллотироваться на пост мэра Тарту этой осенью.
Есть и наклейки, выполненные в дизайне, напоминающем знак запрета, которые, видимо, направлены против Партии реформ.
На мусорных контейнерах на прицепе написано: «Помойка не может сказать „нет“, а ты можешь!» и «Эта помойка не может проголосовать, а ты можешь!»
Еще одно парковочное место занимает уже знакомый горожанам фургон. На нем изображены политические лозунги, которые появлялись у здания мэрии и прошлой осенью – тогда Роос критиковал действия властей в отношении вокальной студии, долго функционировавшей без разрешения на строительство и без разрешения на эксплуатацию.
«Парковочные места оплачены, заплачено и за прицеп, так что юридически претензий быть не может», - комментирует ситуацию руководитель отдела надзора мэрии Имби Киви.
«Что ж, если люди считают, что так можно делать себе рекламу, то ради бога», - рассуждает Киви.
Сам Андро Роос поясняет, что это часть его политической кампании, а наклейками на мусорных контейнерах он хочет донести мысль, что каждый голос, отданный за Партию реформ, отправляется в мусорное ведро.
Роос уверен, что занимает парковочные места в центре Тарту вполне обоснованно. По его мнению, в проблемах с парковкой виноваты нынешние городские власти, которые сокращают количество парковочных мест.
В пример он приводит улицу Тяхтвере, где после реконструкции из сотни парковочных мест осталось всего тридцать.
«Если городская власть сокращает парковочные места, она сокращает возможность пополнения городского бюджета за счет платы за парковку. Любой город, который хочет расти и развиваться, должен делать так, чтобы жителям было удобно парковаться у дома», - считает Роос.
«Клиенты должны иметь возможность удобно посещать магазины, а сейчас центр города вымирает, потому что парковаться негде, и бизнес уходит в Lõunakeskus и другие подобные места», - рассуждает он.
«Но в центре Тарту тоже должна кипеть жизнь, поэтому стоит задуматься о развитии не только велотранспорта или пешеходных зон, но и об удобствах для автомобилистов», - говорит политик.
Роос считает себя в этой ситуации скорее благодетелем, поскольку своей кампанией он пополняет городскую казну - в частности, ежемесячно платит 240 евро за два парковочных места.
Он обещает, что если станет мэром, то отменит платную парковку по всему городу. Как тогда это скажется на городском бюджете?
«От парковочных сборов в бюджет и так поступает микроскопическая сумма», - говорит Роос, видимо, забыв о том, что еще недавно призывал городские власти зарабатывать на парковке.
Ранее Андро Роос тоже попадал в поле зрения СМИ благодаря своей рекламе: например, в апреле 2024 года он разместил у подножия Тоомемяги на улице Якоби запряженную лошадьми повозку с лозунгами в знак протеста против автоналога.