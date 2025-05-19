Слухи или правда? В подвалах Копли в качестве секс-рабынь удерживали латвийских девочек в возрасте до 12 лет

Водитель включила запись разговора, и музыка в машине стихла. Они направились к пункту назначения в Копли, а мужчина тем временем продолжал рассказывать свою историю: «Я хоть и народный судья, но все свое детство провел в Копли. Скоро мы проедем мимо дома, где в 80-х держали латвийских девочек 12-15 лет. С ними можно было делать все, что угодно. Только убивать их было нельзя. А вот здесь я окончил школу в 1984 году, а потом поступил в Тартуский университет…» В общем, странный пассажир пересказал почти всю свою биографию.

Он сказал, что у других людей в подвалах обычно стояли ящики для хранения картошки, а в этом доме, по его словам, находились латвийские девочки в возрасте восьми-десяти лет (в своем видео Tuust отметила, что пассажир дважды назвал разный возраст девочек - прим. Д. Л.). Он повторил, что с ними якобы можно было делать все, что угодно, и назвал это своеобразной бизнес-идеей, уточнив, что сейчас, конечно, таким бизнесом заниматься нельзя. Потом пассажир отметил, что теперь он работает в суде, и начал рассказывать о своем нынешнем деле, где ДНК мужчины было обнаружено на дне влагалища женщины. Водитель была в шоке, и всю поездку молчала.