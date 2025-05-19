Что подарить премьер-министру? Конечно, лучшую ролевую игру года!

Лукаш Сейферт, мэр чешского города Кутна-Гора, недавно посетил премьер-министра страны Петра Фиалу. К визиту он подготовился основательно и не пришел с пустыми руками: градоначальник преподнес главе правительства ценный подарок.
Сейферт подарил премьеру Чехии коллекционное издание ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II, вышедшей в феврале этого года.
Стоимость коллекционного издания популярной ролевой игры составляет порядка двухсот евро.
Kingdom Come: Deliverance II – это ролевая игра построенная по принципу open world, позволяющая действовать без строгих ограничений.
Действие игры разворачивается в Богемии XV века. Ее создатель – чешская студия Warhorse Studios.
Благодаря своей исторической точности игра уже стала важной частью чешской культуры.
Было продано более трех миллионов экземпляров, а критики и поклонники высоко оценили проект Warhorse Studios.
During a recent government visit to Kuttenberg, Mayor Lukáš Seifert surprised the Czech Prime Minister @P_Fiala with a Kingdom Come: Deliverance 2 Collector’s Edition🤯— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 16, 2025
We are incredibly proud to see our game presented at such a level and grateful for the support and recognition… pic.twitter.com/8PXWEccF4x