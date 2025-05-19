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Что подарить премьер-министру? Конечно, лучшую ролевую игру года!

Фото статьи
Фото: Warhorse Studios

Лукаш Сейферт, мэр чешского города Кутна-Гора, недавно посетил премьер-министра страны Петра Фиалу. К визиту он подготовился основательно и не пришел с пустыми руками: градоначальник преподнес главе правительства ценный подарок.

Сейферт подарил премьеру Чехии коллекционное издание ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II, вышедшей в феврале этого года.

Стоимость коллекционного издания популярной ролевой игры составляет порядка двухсот евро.

Kingdom Come: Deliverance II – это ролевая игра построенная по принципу open world, позволяющая действовать без строгих ограничений.

Действие игры разворачивается в Богемии XV века. Ее создатель – чешская студия Warhorse Studios.

Благодаря своей исторической точности игра уже стала важной частью чешской культуры.

Было продано более трех миллионов экземпляров, а критики и поклонники высоко оценили проект Warhorse Studios.

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