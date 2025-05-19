Пн, 19.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В Эстонии во вторник малооблачно и до 20 градусов тепла

Теплая погода в Таллинне. Иллюстративное фото.
Теплая погода в Таллинне. Иллюстративное фото. Фото: Remo Tõnismäe

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода, местами переменная облачность без осадков.

 Местами туманы. Ветер северных, затем западных направлений, 1-6, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня в материковой части страны местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10, во второй половине дня на побережье западный и северо-западный порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15-20, на подветренном побережье 10-14 градусов тепла.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх