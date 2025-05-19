В Эстонии во вторник малооблачно и до 20 градусов тепла

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня в материковой части страны местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10, во второй половине дня на побережье западный и северо-западный порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15-20, на подветренном побережье 10-14 градусов тепла.