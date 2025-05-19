На радость заемщикам: шестимесячный Euribor вновь снизился

Показатель процентной ставки на межбанковском денежном рынке Euribor связан с базовыми ставками Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Совет управляющих ЕЦБ 17 апреля вновь решил снизить процентную ставку по депозитным операциям на 25 базисных пунктов, то есть, на 0,25 процентного пункта.

Таким образом, с 23 апреля процентная ставка по депозитным операциям составляет 2,25 процента, по основным операциям рефинансирования – 2,40 процента, а по кредитным операциям – 2,65 процента.

Изменяя эти ставки, ЕЦБ оказывает влияние на стоимость кредитов и общую денежную политику в странах еврозоны.

Эти решения принимаются для контроля инфляции и поддержания стабильности экономики.

Ставку Euribor рассчитывает Европейский институт денежных рынков (EMMI) на основании данных о сделках самих банков.

К шестимесячной ставке Euribor привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии.