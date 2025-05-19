ЕС и Британия впервые после брекзита договорились начать сближение

Об отмене брексита речи не идет, и первые договоренности носят скорее символический характер, поскольку ни Британия, ни ЕС пока не готовы возвращать таможенный союз, единый рынок и свободное передвижение граждан. Тем не менее и политики, и комментаторы в один голос называют первый саммит в Лондоне историческим.

«Сегодня мы переворачиваем страницу и открываем новую главу в наших уникальных отношениях, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с британским премьером Киром Стармером. - Это - исторический момент. И это - успех».

Стармер назвал договоренности знаковыми и сказал, что от них выиграют обе стороны.

«Британия возвращается на мировую арену. Только за последние две недели мы заключили торговые сделки с Индией и США», - сказал он.

О чем договорились

Соглашение об обороне и безопасности давно обсуждалось в свете российского вторжения в Украину и возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Пакт позволит ЕС и Британии теснее сотрудничать в сфере безопасности и больше обмениваться информацией, а также откроет британским производителям вооружений доступ к программе перевооружения ЕС с бюджетом до 150 млрд евро.

Другим соглашением Британия продлила доступ европейским рыболовам в свои воды, истекавший в 2026 году. Европейцы требовали бессрочного доступа, британцы предлагали еще пять лет. Сошлись на 12 - до 2038 года.