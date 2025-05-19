ЕС и Британия впервые после брекзита договорились начать сближение

Великобритания и Евросоюз впервые за пять лет с момента развода сделали шаг навстречу друг другу. В понедельник после нескольких месяцев переговоров они договорились снять некоторые барьеры на границе и подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.
Об отмене брексита речи не идет, и первые договоренности носят скорее символический характер, поскольку ни Британия, ни ЕС пока не готовы возвращать таможенный союз, единый рынок и свободное передвижение граждан. Тем не менее и политики, и комментаторы в один голос называют первый саммит в Лондоне историческим.
«Сегодня мы переворачиваем страницу и открываем новую главу в наших уникальных отношениях, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с британским премьером Киром Стармером. - Это - исторический момент. И это - успех».
Стармер назвал договоренности знаковыми и сказал, что от них выиграют обе стороны.
«Британия возвращается на мировую арену. Только за последние две недели мы заключили торговые сделки с Индией и США», - сказал он.
О чем договорились
Соглашение об обороне и безопасности давно обсуждалось в свете российского вторжения в Украину и возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Пакт позволит ЕС и Британии теснее сотрудничать в сфере безопасности и больше обмениваться информацией, а также откроет британским производителям вооружений доступ к программе перевооружения ЕС с бюджетом до 150 млрд евро.
Другим соглашением Британия продлила доступ европейским рыболовам в свои воды, истекавший в 2026 году. Европейцы требовали бессрочного доступа, британцы предлагали еще пять лет. Сошлись на 12 - до 2038 года.
В обмен на это ЕС согласился отменить санитарный и фитосанитарный контроль на границе, что облегчит жизнь британским экспортерам продукции животного и растительного происхождения. Для европейцев ничего не изменится, поскольку Британия после брексита эти проверки так и не ввела, опасаясь перебоев с поставками еды и дефицита в магазинах.
За поднятый шлагбаум британцам, правда, придется заплатить, а главное - они обязались корректировать собственные санитарные требования вслед за изменением европейских, а споры разрешать в европейском суде.
Туристам тоже обещают послабления. Британцы вскоре получат возможность проходить границу во многих европейских странах через электронные ворота, чтобы не торчать в гигантских очередях к пограничнику с гражданами визовых стран.
Новая система также упростит путешествия с домашними животными - им начнут выдавать паспорта, что избавит от необходимости получать справку у ветеринара перед каждой поездкой.
Сделка на возместит ущерб от брексита
Анализ замредактора Би-би-си по экономике Дхаршини Дэвид
Правительство утверждает, что эта сделка увеличит ВВП Великобритании на 9 млрд фунтов к 2040 году. Это примерно 0,3% ВВП - приятный, но далеко не «огромный» стимул экономического роста, как заявляет правительство. Он не возместит ущерб от брексита, который оценивается в 4% ВВП, согласно расчетам независимых экспертов, на прогнозы которых опирается правительство.
Ведь устраняются лишь некоторые барьеры. Для полной компенсации потерь, по мнению экономистов, необходимо, чтобы Великобритания вновь присоединилась к единому рынку и таможенному союзу, а также обеспечила свободу передвижения граждан ЕС. Однако все это - «красные линии», как сегодня в очередной раз подтвердил Кир Стармер.
Тем не менее, с учетом других пунктов, находящихся на стадии переговоров - например, схемы облегченного передвижения молодежи - сегодняшняя сделка представляет собой прорыв, способствующий установлению более теплых экономических отношений, от которых не стоит отказываться в период геополитической неопределенности.