Пн, 19.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Страны ЕС договорились о создании фонда в 150 миллиардов евро для расходов на оборону

Флаги Евросоюза над штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги Евросоюза над штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: Yves Herman

Страны-члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о формировании фонда в 150 миллиардов евро, из которого будут финансироваться расходы на оборону, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пишет «Медуза».

По данным источников Bloomberg, официально создание фонда будет одобрено в ближайшие дни.

Предполагается, что Еврокомиссия сформирует фонд за счет заимствований на рынках капитала, а затем будет выдавать из него средства в качестве кредитов странам ЕС по их запросу на финансирование конкретных проектов. По словам источника Bloomberg, речь будет идти о том, в чем ЕС больше всего нуждается для повышения обороноспособности, в том числе о ракетах для средств ПВО.

К инициативе, получившей название Security Action for Europe (SAFE), смогут присоединиться и страны, не входящие в ЕС. В частности, соответствующая договоренность уже достигнута с Великобританией. Также, пишет Reuters, средства сможет получить и Украина на проекты, повышающие ее обороноспособность и стимулирующие европейскую оружейную промышленность.

Создание фонда, как и в целом программа, направленная на повышение обороноспособности ЕС, станет одной из мер в ответ на заявления администрации президента США Дональда Трампа о планах сокращения поддержки европейских стран в этой сфере.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх