Израиль разрешит доставку минимально необходимого продовольствия в Газу, но возьмет сектор под полный контроль

Новостной сайт Ynet сообщил, что решение было принято без голосования в кабинете министров, чего требовали некоторые министры, и под сильным давлением США.

Ynet со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник сообщил, что этот шаг является «временной мерой на срок около недели до завершения создания центров распределения, большинство из которых будут находиться в южной части сектора Газа под контролем израильских сил обороны и будут управляться американскими гражданскими компаниями».

Грузовики с гуманитарной помощью. Фото: Reuters

Некоторым членам кабинета Нетаньяху это решение ожидаемо не понравилось.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в посте в соцсети X: «Г-н премьер-министр, наши заложники не получают гуманитарной помощи!»

Как передает служба мониторинга Би-би-си, не только правые, но и мейнстримовые израильские СМИ в основном ставят под сомнение масштабы голода в секторе Газа, обвиняя ХАМАС в нехватке продовольствия в анклаве.

Правый телеканал Channel 14 News, известный своим благосклонным отношением к Нетаньяху, заявил, что этот шаг «усилит террористов».

В последние недели гости Channel 14, в том числе депутаты из партии Нетаньяху «Ликуд», призывали морить голодом палестинцев в Газе.

Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич провел утром в понедельник пресс-конференцию, на которой отметил, что небольшое количество продовольствия, поступающее в сектор, не дойдет до ХАМАС.