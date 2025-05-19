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«У меня нож, клади деньги в пакет»: продавец не растерялся и сорвал вооруженное ограбление

Человек с ножом
Человек с ножом Фото: Shutterstock

В пятницу, 16 мая, в волости Кастре в магазин Coop зашел мужчина в капюшоне, солнцезащитных очках и медицинской маске. Он показал продавцу записку с текстом: «У меня нож, клади деньги в пакет».

Однако продавец отказался передать деньги. По данным полиции, он оказал сопротивление, и план грабителя сорвался. В инциденте никто не пострадал.

Личность злоумышленника до сих пор не установлена.

Компания Coop и прокуратура не раскрывают, в каком именно магазине работает отважный продавец. Также прокуратура в интересах следствия воздерживается от дальнейших комментариев. Подробности выясняются в рамках уголовного расследования.

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