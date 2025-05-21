Программа предусмотрена законом о гражданстве и сводится к заключению договора между государством и жителем, который хочет получить гражданство, сдав экзамены на знание эстонского языка, а также конституции и закона о гражданстве.

«Чтобы помочь с получением эстонского гражданства, мы, в первую очередь, помогаем подготовиться к экзаменам - организуем бесплатные курсы эстонского языка на уровнях A1, A2 и B1, а также бесплатное обучение по конституции и закону о гражданстве. Наряду с этим мы консультируем по вопросам, связанным с получением гражданства. Обо всем подробнее мы говорим на инфочасах, которые начали проводить и планируем продолжить в августе», - уточняет Екатерина.

По заказу Фонда интеграции, в 2024 году было проведено исследование жителей с неопределенным гражданством по вопросам, связанным с эстонским гражданством, а также с целью выяснить факторы, влияющие на его получение.

Оно показало: 65% респондентов хотят получить гражданство, 45% - в ближайшие 2–5 лет. Главное препятствие - незнание эстонского языка. «Люди думают, что это дорого, долго и невозможно. Мы развенчиваем мифы, объясняем, поддерживаем», - говорит Екатерина.

Участниками программы могут стать жители со всех уголков страны, но практика показывает, что основная доля участников проживает в Таллинне и его окрестностях, а также в Ида-Вирумаа, прежде всего в Нарве.