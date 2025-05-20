«Россия готова воевать вечно»: эксперты дешифруют угрозы Москвы на переговорах с Украиной и США

Все диалоги с экспертами состоялись до того, как стало известно о новом телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Разговор лидеров РФ и США состоялся вечером 19 мая.

Мединско-путинское

«Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше своих близких. Россия готова сражаться вечно», - процитировал журналист The Economist Оливер Кэррол слова Владимира Мединского на закрытых для прессы переговорах РФ и Украины, которые прошли в Стамбуле.

«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три - сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?» - продолжает Кэррол цитировать бывшего министра культуры РФ, а ныне помощника Путина.

And another quote attributed to Medinsky: “Maybe some of those sitting here at this table will lose more of their loved ones. Russia is prepared to fight forever.” https://t.co/PEdvdMZRJb — Oliver Carroll (@olliecarroll) May 16, 2025

Ни Мединский, ни Кремль не опровергали цитаты о «вечной войне».

Какими были ответы украинской стороны на эти реплики, если они были, неизвестно. Фактический итог переговоров, где планировалось договориться о перемирии - обмен пленными 1000 на 1000. Война продолжается.