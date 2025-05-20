«Россия готова воевать вечно»: эксперты дешифруют угрозы Москвы на переговорах с Украиной и США

Глава переговорной делегации Москвы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия может воевать до бесконечности. Таким образом автор учебника с переписываемой историей России пытался давить на делегатов от Киева. Экономисты и политологи по просьбе Rus.Postimees искали пределы этой «вечности».
Все диалоги с экспертами состоялись до того, как стало известно о новом телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Разговор лидеров РФ и США состоялся вечером 19 мая.
Мединско-путинское
«Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше своих близких. Россия готова сражаться вечно», - процитировал журналист The Economist Оливер Кэррол слова Владимира Мединского на закрытых для прессы переговорах РФ и Украины, которые прошли в Стамбуле.
«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три - сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?» - продолжает Кэррол цитировать бывшего министра культуры РФ, а ныне помощника Путина.
And another quote attributed to Medinsky: “Maybe some of those sitting here at this table will lose more of their loved ones. Russia is prepared to fight forever.” https://t.co/PEdvdMZRJb— Oliver Carroll (@olliecarroll) May 16, 2025
Ни Мединский, ни Кремль не опровергали цитаты о «вечной войне».
Какими были ответы украинской стороны на эти реплики, если они были, неизвестно. Фактический итог переговоров, где планировалось договориться о перемирии - обмен пленными 1000 на 1000. Война продолжается.
Переговоры
Идея вернуться к переговорам именно на турецкой территории принадлежит Путину. О чем он заявил 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский тогда ответил, что готов к личному разговору с Путиным. Президент США в свою очередь допускал, что в такой ситуации и он приедет в Стамбул. Но Путин в итоге в Турцию не поехал, а на призывы прекратить огонь не ответил, предпочитая оставаться в Кремле и попивать кефир по ночам вместе с преданными пропагандистами. Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как он относится к тому, что Путин фактически издевается над президентом США, заверяя в миролюбии и срывая возможности остановить огонь. Эксперты Rus.Postimees предсказывали такое развитие событий еще на старте взаимодействия новой администрации США с Кремлем.
Если поднять комментарии многочисленных аналитиков, наблюдающих за РФ снаружи, многие на старте большой войны утверждали, что Россия не выдержит напряжения и проиграет. Три года спустя этих комментаторов либо не слышно, либо их оценки изменились, а обывателю и без того сложно в современном медиа потоке, чтобы помнить еще и оценки, которым 1000 дней и более.
Rus.Postimees обратился за комментариями к тем, кто не понаслышке знаком с принципами экономики и внутренней политики РФ.
Риторика, метафора, пропаганда
«Слово "вечно" является, конечно, риторикой. Вечность - это философское понятие. Но Россия действительно может воевать достаточно долго, - комментирует «вечность Мединского» российский политэмигрант, преподаватель Карлова Университета в Праге Александр Морозов. - В случае с президентом США вечность - это срок его полномочий. Путин же останется и будет дальше находиться во главе Российской Федерации в том или ином виде. Если Путин будет вести войну еще 10 лет, это и есть его вечность. И я могу легко представить себе, что эта война будет продолжаться с низкой степенью интенсивности, возможно, с какими-то кратковременными перемириями, в течение 10 лет».
«Я думаю, что "вечно" в данном случае - метафора. Но то, что Путин готов воевать еще долго - это печальный факт, - согласен с коллегой политолог Федор Крашенинников, который также был вынужден покинуть РФ. - Он соревнуется не со временем, а с Украиной. И вопрос, сколько готова воевать Украина, остается открытым».
«Что хотел сказать Мединский? Гадать не стану. Мединский - пропагандист. Он улавливает готовность Путина пока что продолжать эту войну», - отвечает аналитик и обозреватель издания The Moscow Times Сергей Шелин.
Стерпелось
«В нынешнем году прямые военные расходы Российской Федерации составят около 18 трлн рублей, т.е. 40% всего федерального бюджета страны. Это примерно 8% ВВП. И эти цифры соответствуют военным расходам СССР в 70-80-е годы. Это такой уровень расходов, который можно поддерживать весьма долго», - говорит Сергей Шелин.
Цифры у Шелина почти совпадают с оценками известного в прошлом российского, а с недавних пор британского экономиста Андрея Мовчана.
«Никто не может воевать вечно, но Россия может воевать еще долго. Резерв желающих мобилизоваться есть в размере более миллиона человек. По 10% ВВП Россия может тратить на войну еще несколько лет точно, пока нефть остается дороже 45-50 долларов за баррель», - категоричен Андрей Мовчан.
«За три года и российская экономика и социальная жизнь в РФ очень глубоко адаптировались к войне. Собственно говоря, война стала формой российского общества. Путин сделал радикальный шаг. Этой войной он сделал ставку не на продвинутое население больших городов, а на огромную большую Россию "за гаражами". И вот эта Россия "за гаражами", она может продолжать воевать даже в том случае, если Россия будет платить еще большую цену за продолжение войны», - возвращается политолог Александр Морозов к особенностям внутренней ситуации в РФ.
Схема пока работает
«Может ли режим Путина бесконечно терять людей, воюя? Судя по всему, погибших с российской стороны уже больше 200 000 человек, не говоря о раненых и покалеченных. Сколько можно поддерживать такой уровень потерь, который в этом году уже выше, чем в прошлом, непонятно», - говорит Сергей Шелин.
«Способность продолжать войну зависит от того, в состоянии ли правительство РФ и дальше финансировать выплаты тем, кто записывается в армию. Пока деньги на это будут, будут и новые контрактники. К сожалению, я пока не вижу вариантов, почему бы эта схема перестала работать в ближайший год, а может и дольше», - уточняет Федор Крашенинников.
Все три года большой войны экономические власти РФ умудрялись удерживать ситуацию с уровнем жизни россиян в состоянии, которое россияне способны терпеть, но это не значит, что текущая конструкция экономики России непоколебима извне.
Вечность пахнет нефтью
«В нынешней экономической ситуации России при сравнительно низких ценах на нефть реальный уровень потребления товаров и услуг не может быть на предвоенном уровне. Он очевидно ниже. Но при этом выдаваемые людям деньги в виде зарплат и других выплат выросли значительно, - констатирует Сергей Шелин. - Временно этот вопрос решается очень высокими процентными ставками, под которые деньги людей заманивают на банковские счета. Но так невозможно делать до бесконечности. В итоге - стратегических возможностей для продолжения войны у России достаточно. Но есть несколько проблем, которые властям РФ придется по-новому решать уже в текущем году, если не будет достигнуто перемирие».
«Обстоятельства, которые могут сильно сократить возможности Кремля для продолжения войны, существуют. Это доказали санкции, введенные после 24 февраля 2022 года. По крайней мере, для меня это очевидно. Если бы не было санкций, сегодня возможности Кремля вести войну были бы в два-три раза больше, чем есть сейчас. Возможные события, которые резко повысят цену этой войны для Кремля, существуют. Долгосрочное падение цен на нефть, более радикальные санкции в отношении транспортировки нефти и газа», - уверен политолог Александр Морозов.
С тем, что экспорт нефти из РФ напрямую питает действия ВС РФ в Украине, согласен экономист Андрей Мовчан. Только эксперт, который профессионально занимается управлением чужими капиталами, не видит ситуации, при которой нефть будет дешеветь.
«Фактически цена нефти и определяет возможность продолжать войну. Но мир так устроен, что цена нефти скорее всего будет стабильно выше 45 долларов», - дает прогноз Мовчан.
Путин не тонет в крови
«На мой взгляд, обстоятельств, которые могли бы остановить намерение Путина вести войну, нет. И на переговорах, которые инициировал Путин, он показал, что Кремль готов вести войну и дальше при самых невыгодных для себя обстоятельствах», - добавляет Александр Морозов.
«Путин уверен, что сейчас удача на его стороне и если продолжать войну, он сможет добиться своих целей - а именно получить под контроль пять регионов Украины целиком (Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области - прим.ред.)», - полагает Федор Крашенинников.
Путин достаточно твердо держит бразды, говорит и Сергей Шелин.
«Если он определенно захочет воевать дальше, в короткой и среднесрочной перспективе он может это делать, естественно, все глубже топя страну в крови и затягивая пояса на своих подданных, - отмечает эксперт, который в свое время пересекался с Путиным в Санкт-Петербурге. - У меня такое ощущение, что российская экономика выдержит снижение цен на нефть. Просто граждане будут меньше есть. А вот выдержит ли бесконечную войну верхушка, в том числе военная, это вопрос менее ясный. Она может поправить Путина, теоретически. Но пока она послушна».
P.S.
Вечером 19 мая Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом.
«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны», - заявил после двухчасовой беседы президент США.
«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, - в свою очередь заявил журналистам Путин. - При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас - устранить первопричины этого кризиса».
Первопричинами своей военной агрессии и Путин, и его пропаганда последовательно называют присутствие стран Восточной Европы в НАТО.
Владимир Зеленский после переговоров Путина и Трампа заявил, что Украина никогда не выведет войска со своей территории, не поддастся ультиматумам России и не собирается отказываться от курса на вступление в НАТО и провозглашать нейтральный статус страны, как того требует РФ. «Мы ждем, чтобы изучить предложение, которое представит Россия», - добавил Зеленский.