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Умер хореограф Юрий Григорович

BBC
Юрий Григорович.
Юрий Григорович. Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В возрасте 98 лет скончался хореограф Юрий Григорович. С его именем связана современная история Большого театра: «Щелкунчик», «Спартак», «Ромео и Джульетта».

Григорович — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета и педагог. Народный артист СССР, автор оригинальных балетов и редакций классических балетов Большого театра.

Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964-1995 годах.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, с 1947 года был солистом Мариинского театра, который тогда был Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета им. Кирова.

Был балетмейстером ленинградского театра до 1964 года, после чего перешел в Большой театр.

За более чем 30 лет работы в Большом театре Григорович стал его символом. Самые известные его постановки — «Щелкунчик» Чайковского (1966), «Спартак» Хачатуряна (1968), «Ивана Грозный» на музыку Прокофьева (1975), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1979).

Он также поставил на сцене Большого балеты «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Ангара» и «Золотой век» Шостаковича.

Выступал также как автор хореографических редакций балетов классического наследия, составлявших основу репертуара Большого театра на протяжении полувека.

Григорович считается одним из самых выдающихся хореографов XX века.

Прощание с хореографом пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил артист балета Денис Родькин.

В понедельник также стало известно, что в возрасте 83 лет умер народный артист СССР, советский и российский артист балета Юрий Владимиров — один из любимых танцоров Григоровича.

BBC
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