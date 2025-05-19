Умер хореограф Юрий Григорович

В возрасте 98 лет скончался хореограф Юрий Григорович. С его именем связана современная история Большого театра: «Щелкунчик», «Спартак», «Ромео и Джульетта».
Григорович — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета и педагог. Народный артист СССР, автор оригинальных балетов и редакций классических балетов Большого театра.
Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964-1995 годах.
Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, с 1947 года был солистом Мариинского театра, который тогда был Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета им. Кирова.
Был балетмейстером ленинградского театра до 1964 года, после чего перешел в Большой театр.
За более чем 30 лет работы в Большом театре Григорович стал его символом. Самые известные его постановки — «Щелкунчик» Чайковского (1966), «Спартак» Хачатуряна (1968), «Ивана Грозный» на музыку Прокофьева (1975), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1979).
Он также поставил на сцене Большого балеты «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Ангара» и «Золотой век» Шостаковича.
Выступал также как автор хореографических редакций балетов классического наследия, составлявших основу репертуара Большого театра на протяжении полувека.
Григорович считается одним из самых выдающихся хореографов XX века.
Прощание с хореографом пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил артист балета Денис Родькин.
В понедельник также стало известно, что в возрасте 83 лет умер народный артист СССР, советский и российский артист балета Юрий Владимиров — один из любимых танцоров Григоровича.