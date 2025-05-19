Умер хореограф Юрий Григорович

Григорович — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета и педагог. Народный артист СССР, автор оригинальных балетов и редакций классических балетов Большого театра.

Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964-1995 годах.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, с 1947 года был солистом Мариинского театра, который тогда был Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета им. Кирова.

Был балетмейстером ленинградского театра до 1964 года, после чего перешел в Большой театр.

За более чем 30 лет работы в Большом театре Григорович стал его символом. Самые известные его постановки — «Щелкунчик» Чайковского (1966), «Спартак» Хачатуряна (1968), «Ивана Грозный» на музыку Прокофьева (1975), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1979).

Он также поставил на сцене Большого балеты «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Ангара» и «Золотой век» Шостаковича.

Выступал также как автор хореографических редакций балетов классического наследия, составлявших основу репертуара Большого театра на протяжении полувека.

Григорович считается одним из самых выдающихся хореографов XX века.

Прощание с хореографом пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщил артист балета Денис Родькин.