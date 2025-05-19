ЕС предложит снизить потолок цен на российскую нефть до 50 долларов за баррель

В ходе встречи министров финансов «большой семерки» (G7), которая пройдёт в Канаде с 20 по 22 мая, Европейский союз предложит снизить максимальную закупочную цену на российскую нефть, перевозимую по морю.

Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник, 19 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

По его словам, Еврокомиссия подняла соответствующий вопрос во время обсуждения нового пакета экономических санкций, налагаемых на Россию за ее военное вторжение в Украину.

Домбровскис не уточнил, до какого уровня Евросоюз намерен понизить «потолок цен», однако неназванные чиновники ЕС, знакомые с ходом обсуждения, сообщили Reuters, что речь идет о 50 долларах за баррель.

Сейчас ценовой потолок на один баррель нефти из России составляет 60 долларов.

Новые санкции против России

В настоящее время Европейский союз готовит «самое масштабное в истории» одновременное применение нескольких режимов санкций против Москвы за агрессию РФ в Украине, о нем будет объявлено на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

В санкционные списки будут внесены 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов так называемого «теневого флота», которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты под чужими флагами в обход уже существующего эмбарго.

Тем самым число лиц в этом санкционном перечне ЕС превысит 2500 человек, а судов - 300.

Секторальные и индивидуальные меры

В рамках санкционного режима ЕС за гибридную деятельность будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ.

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, планируется ввести против России санкции за использование химического оружия.